Senadores del FA citaron a Ferrero por vínculo de fiscales con Caja de Profesionales

La bancada de senadores del Frente Amplio convocó a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, para que informe acerca de la vinculación de 320 fiscales con la Caja de Profesionales.
La citación se da luego que el oficialismo cuestionara el pasado 18 de setiembre a Ferrero y a la Caja de Profesionales por haber violado el “secreto tributario”, tras solicitar información.
Según Eduardo Brenta, el pedido tiene que ver con saber si, efectivamente, había “profesionales ejerciendo la profesión en forma liberal, cosa que los fiscales tienen prohibida”.
Ante la convocatoria de los legisladores frenteamplistas, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera elevó una carta donde menciona que: “La ocasión es propicia para que se trate también el tema de la rotación de estos [fiscales],ocupando las Fiscalías de distintas materias. Entre ellos la permanencia del fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en la que ocupa desde largo tiempo”.
De acuerdo con Lacalle Herrera, Perciballe “ha sido recusado por asistir y participar activamente en un acto de organizaciones defensoras de desaparecidos que ha merecido críticas en cuanto a su imparcialidad en la materia”.
