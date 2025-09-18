“Irresponsabilidad” e “intromisión”: cruces entre FA y blancos por Mónica Ferrero

Judiciales

El senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta cuestionó el accionar de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en el marco de una solicitud de información a la Caja de Profesionales sobre datos de 320 fiscales, por la que una funcionaria fue sumariada, y el diputado blanco por Maldonado, Rodrigo Blás, salió al cruce.

El legislador frenteamplista criticó, en diálogo con Canal 5, a Ferrero y a la Caja de Profesionales por haber violado el “secreto tributario”. Según el senador, el pedido de la fiscal de Corte tenía que ver con “saber si, efectivamente, había profesionales ejerciendo la profesión en forma liberal, cosa que los fiscales tienen prohibida”.

Sin embargo, Brenta afirmó que esa “información es reservada y protegida”, por lo que la caja “no puede entregarla y la fiscal sabe que no la puede solicitar por el secreto tributario”.

En concreto, el legislador del oficialismo cuestiona que ante el pedido de Ferrero, la directora de Cooperación Internacional, que “realizaba aportes desde antes de su función pública” y que buscaba continuar para “asegurar su jubilación”, sin ejercer la profesión, haya sido sumariada.

El senador frenteamplista dijo que el pedido de Ferrero fue “irresponsable” y también cuestionó a la caja por haber enmendado ese “error”. La bancada del FA evaluará la convocatoria de la fiscal general subrogante a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y los pasos a seguir, informó Brenta.

Por su parte, Blás afirmó que “quien pide no viola secreto alguno (pida bien o mal), ya que el secreto obliga a los que tienen la información de no liberarla, pero no obliga a nadie a no pedirla”.

“La intromisión del FA en un tema jurídico de orden interno suena más a defensa de algún fiscal en particular o ataque a la fiscal general porque su independencia no gusta”, expresó el diputado blanco.