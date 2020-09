Política

Senadores de Cabildo Abierto confirmaron que no votarán el desafuero de Manini Ríos

Tanto Raúl Lozano como Guillermo Domenech no darán sus votos para el desafuero de Manini Ríos. El Partido Nacional tampoco quiere votar el desafuero y negociará con el sector Ciudadanos para que no lo haga.

Montevideo Portal

Los senadores de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Raúl Lozano ratificaron que no votarán el desafuero de su correligionario Guido Manini Ríos. A esto se suma que el Partido Nacional tampoco quiere hacerlo y anunció que negociará con el sector colorado Ciudadanos para que no lo haga. Mientras tanto, el sector Batllistas de Julio María Sanguinetti tampoco dará sus votos, por lo que el desafuero del excomandante en jefe del Ejército no tendrá lugar.

En un tuit, el senador Lozano dijo que "distinguidos senadores abogados expresaron que no hay méritos jurídicos para votar el desafuero del senador Guido Manini Ríos. Sumado a que 270.000 ciudadanos lo votaron para estar en el Senado, mi decisión es no corregir ni modificar las decisiones políticas del pueblo".

Por su parte, en una carta pública, Domenech dijo que "no existe mérito jurídico suficiente para acceder al levantamiento del fuero" y "no hay argumentos para considerar la configuración de un delito de omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar delitos".

Domenech señaló que "tampoco consta" que, como comandante en jefe del Ejército, Manini "haya omitido comunicar a sus superiores los hechos que motivan estas actuaciones, por el contrario, las declaraciones figuraban en el expediente elevado".

Además, Domenech exhortó a la Comisión de Legislación y Constitución a que se expida sobre el tema en la sesión del próximo martes para pasar a la votación en el pleno de la cámara, más allá de que los senadores nacionalistas pedirán una semana más de análisis.

Este jueves, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que "una de las intenciones del Partido Nacional es que se vote este tema en el Senado con los votos de toda la coalición". En este sentido, anunció que su partido va a "trabajar en estos próximos días para tratar de lograr ese objetivo". "Lo conversaremos con Ciudadanos y trataremos de que puedan cambiar de opinión", apuntó, ya que es el único sector de la coalición con representación en el Senado con intenciones de votar el desafuero de Manini.

