Senador nacionalista tildó de “lo más chiquito de la miseria política” a propuesta del FA

Política

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores está votando este miércoles el Fondo Coronavirus, la herramienta que busca crear el Poder Ejecutivo para financiar las medidas económicas y sociales que se tomaron y tomarán para paliar las conseucuencias de la pandemia del coronavirus.

El proyecto plantea, entre otros impuestos, una rebaja circunstancial del salario de los legisladores y cargos políticos de confianza de un 20%.

Si bien se esperaba que este articulado tuviera un rápido tratamiento, en al tarde de este miércoles los legisladores del Frente Amplio convocaron a una conferencia de prensa para proponer que esa rebaja salarial no sea "circunstancial" y que se extienda por todo el quinquenio.

La propuesta no cayó bien en el debate parlamentario, y prueba de ello fue lo que expresó el legislador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, que tildó a la iniciativa de "lo más chiquito de la miseria política" y cuestionó a los legisladores opositores.

"¿En el acuerdo nacional estaba maniobra chiquita, minúscula, de querer ampliar al descuento para cinco años? ¿Estaba en el diálogo propuesto? ¿Se lo dijeron al presidente? No, señor, porque estamos frente a los más chiquito de la miseria política. En este país se está fundiendo gente y nosotros acá estamos debatiendo si votar o no lo que proponen", señaló.

"A mí no me van a correr con la vara alta y ver quién es más solidario. Este legislador, hace muchísimo tiempo, que no cobra un solo peso del Poder Legislativo y lo dona a la escuela 70 de Lavalleja. Lo peor es que el periodismo, la gente que comunica, lo que esta comunicando hoy es que se vota el fondo pero no hay acuerdo en la picardía rastrrea. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué son? ¿Los serenos de los cementerios? Los únicos vivos para hacer esa picardía? ¿A quién van a convencer? Estamos grandes y todos vacunados", añadió.

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez dijo que esta "señal" que está dando el sistema político es que "está trabajando por la gente".

"El apoyo solidario del sistema político no debería durar solo dos meses, porque en definitiva, estamos convencidos de que si se van a dar gestos en términos de poner primero el hombro, y ajustarse el cinturón para las decisiones que habrá que tomar en el futuro, es bueno tener autoridad moral para decir que primero nos vamos a salir nosotros", dijo.

Sánchez dijo que ajustar el salario por dos meses "es un señal" aunque apuntó que el FA propone "ampliarla", y aunque remarcó que "no van a solucionar todos los problemas" es un "buen gesto". "No podemos dar señales pequeñas y ajustadas y no se trata de una chicana ni de denostar al sistema política", sentenció.

Montevideo Portal