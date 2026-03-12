“Estamos dispuestos”: ¿qué dijo Orsi tras no invitación de Trump al pacto contra el narco?

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, calificó como “raro” que Uruguay no haya sido convocado a una instancia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para crear una alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado con 17 países de América Latina.

Durante una rueda de prensa este jueves, el mandatario dijo que la situación fue comentada en encuentros mantenidos en Chile en las últimas horas con otros líderes de la región, con motivo de la asunción, este miércoles, del flamante presidente del país trasandino, José Antonio Kast.

“Es raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile; incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí, ya que el tema era el narcotráfico y el crimen organizado. Expresamente dijo: ‘¿Por qué no invitamos a Uruguay?’. Lo dijo delante del resto y todos fueron contestes en que podría ser”, relató.

Orsi sostuvo que el gobierno uruguayo buscará plantear estos temas en otros espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo que comenzará a ser presidido de manera temporaria por Uruguay a partir del próximo 21 de marzo, una vez que el colombiano Gustavo Petro termine su período.

El presidente de la República consideró que el narcotráfico y el crimen organizado son problemas compartidos por los países de la región. “Yo creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos y ahí compartimos; no hay dos visiones del asunto”, dijo.

Consultado sobre si participaría en caso de ser convocado, respondió: “Por supuesto que cuando nos inviten por problemas concretos vamos a estar”.

Orsi también rechazó las críticas de sectores que interpretan una eventual participación como una señal de alineamiento con Washington. “Lo que pasa es que todo depende de lo que se esté discutiendo. Si lo analizamos mano a mano con algunos de ellos, coincidimos en estrategias para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo.

Por último, indicó que el planteo de ampliar el grupo de países involucrados ya fue puesto sobre la mesa. “Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos a eso”, concluyó.

