Senador Da Silva desafió al FA a que interpele por el caso Astesiano: “No me arrugue”

El senador blanco Sebastián Da Silva desafió en las últimas horas a distintos legisladores del Frente Amplio a que interpelen en el Parlamento al gobierno por el caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano.

El dirigente del Espacio 40 salió entre lunes y martes a contestar a través de redes sociales mensajes de sus colegas de la oposición, a los que en dos casos respondió de forma directa y los retó a que avancen con la instancia parlamentaria.

“Interpele senador. No me arrugue. Haga regalo dos lo que grita en la pulpería . Lo estamos esperando ansiosos para revolcarlos nuevamente”, contestó en la madrugada del martes Da Silva a un mensaje del frenteamplista Enrique Rubio, donde el opositor cuestionó “el escándalo” del gobierno.

Horas antes, el nacionalista había emitido un mensaje en tono similar, pero en respuesta a un tuit del senador del MPP Alejandro Sánchez.

“Creo que tienen que interpelar. No les queda otra después de todo el pamento que vienen haciendo. Del aullido deben pasar a la acción. Los esperamos así nos hacen perder un poco más de tiempo con un caso que tiene la mayor condena de la historia en esos delitos”, afirmó el senador.

Da Silva también se refirió en forma similar a través de la red social ante declaraciones de otro senador frenteamplista, en este caso Daniel Caggiani. “O no se animan, o mienten. Dato no relato”, concluyó el legislador blanco.

Hace meses que están evaluando, evaluando, evaluando y evaluando. Alguien imagina que si fuera la milésima parte de grave, él FAPIT que interpeló a Salinas por las vacunas, no hubiera llamado a sala a un Ministro? O no se animan, o mienten. Dato no relato https://t.co/BepzplJ9SE