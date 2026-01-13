Senado tendrá este jueves sesión extraordinaria: analizarán el ingreso de un buque chino

Montevideo Portal
La Cámara de Senadores hará una pausa en su receso y tendrá su primera sesión del año el próximo jueves.
Según supo Montevideo Portal, el motivo del llamado se debe a que se pondrá en votación la posible entrada de un buque proveniente de China, el cual —en caso de autorizarse—, realizará una escala técnica entre el 20 y 24 de enero.
El barco cuenta con una tripulación de 378 personas, las cuales podrían desembarcar en el Puerto de Montevideo con el objetivo de realizar mantenimiento en los equipos médicos y descansar.
No es la primera vez en este 2026 que habrá actividad en el Parlamento. El pasado 7 de enero, la Comisión Permanente sesionó con el objetivo de —entre otras cosas— debatir la captura de Nicolás Maduro realizada el 3 de enero a manos del Ejército de los Estados Unidos.
