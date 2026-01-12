Política

China pide ingreso al Puerto de Montevideo de buque de la Armada con 378 efectivos

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley para autorizar el ingreso al territorio del buque hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China Silk Road Ark, con una tripulación compuesta por 378 efectivos.

El asunto ingresó en los últimos días al Parlamento para su estudio. De acuerdo con lo señalado por el gobierno, el motivo del ingreso es realizar “una escala técnica en el Puerto de Montevideo”.

El permiso es solicitado para el período comprendido entre el 20 y el 24 de enero.

“Cabe destacar que el propósito de la escala del buque Silk Road Ark es exclusivamente técnico, a los efectos de reabastecimiento, mantenimiento de equipos médicos y descanso de la tripulación. Asimismo, cabe destacar que la autorización a la solicitud cursada, permitirá demostrar voluntad de cooperación y compromiso por parte de nuestro Estado”, dice la exposición de motivos.

