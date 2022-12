Senado aprobó proyecto de reforma de la seguridad social, que pasa a Diputados

Política

En su última sesión del año, el Senado aprobó el proyecto de reforma de la seguridad social que pasa ahora a la órbita de la Cámara de Representantes, donde la iniciativa presentada originalmente por el Poder Ejecutivo se tratará el próximo año.

La Cámara alta había aprobado de forma general el proyecto en la noche del martes con 18 votos en 30, pero este miércoles se trató el articulado de la iniciativa del Sistema Previsional Común.

“Ha quedado aprobado el proyecto de sistema de previsión social y pasa a la Cámara de Representantes en la fecha. Buen año”, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón para finalizar la sesión parlamentaria.

En la conferencia de prensa dada luego por la bancada de la coalición de gobierno, el senador del Partido Nacional Sergio Botana sostuvo que “no hay uruguayo que no entienda que esta reforma es absolutamente necesaria”.

“Un acto de responsabilidad e inteligencia que hemos hecho pensando en el futuro, con sensatez, con tranquilidad, sin contraindicaciones, escuchando a todo el mundo, cambiando redacciones, de verdad que estamos sumamente contentos de lo que hemos votado. Lo hemos hecho con altísima satisfacción, responsabilidad y con el cariño por el país, y sin pensar en ningún momento en una cuestión de política de corto plazo”, dijo.

“Lamentablemente hemos encontrado algunos argumentos… no contra la reforma, todos hemos coincidido en que esta reforma es imprescindible. Los líderes históricos de todos los partidos y, en definitiva, todos los senadores de todos los partidos, no hay uruguayo que no entienda que esta reforma es absolutamente necesaria. De que se nos va el país de las manos si no la hacemos”, agregó el nacionalista.

