Senado aprobó proyecto de Caja de Profesionales “que seguramente no conforma a nadie”

La Cámara de Senadores aprobó, en la tarde de este miércoles, el proyecto de ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Ahora la iniciativa deberá pasar a Diputados con modificaciones, donde, si finalmente es aprobada, se convertirá en ley.

En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), la senadora nacionalista Graciela Bianchi destacó “el talante de la negociación, del oficialismo y de la oposición que actuó con responsabilidad”.

Así, la legisladora explicó que están esperando un mensaje del Poder Ejecutivo para autorizar a retirar fondos de Rentas Generales, que es “la tercera pata de este proyecto”.

Bianchi explicó, pues, cuáles son las fuentes de financiación propuestas “no para el salvataje” de la Caja, sino para su “estabilización”.

Por un lado, los activos pasarían a aportar “menos de lo que venían en los otros proyectos”; por otro, los pasivos contribuirían “la mitad de lo que venían en proyectos anteriores” gracias a la negociación que realizaron los legisladores de la oposición.

“La otra cosa que es muy importante, que genera mucha inestabilidad y nerviosismo en los llamados grupos de cincuentones, es la cadencia de la transición al régimen diferente. Entonces, enlentecimos la cadencia y eso le significa al erario público un desembolso de unos cuantos millones de dólares, pero no cargamos en dos oportunidades a las personas que están a las puertas de la jubilación y se supone que organizaron y planificaron su vida sobre otras bases. Pusimos especial atención”, puntualizó la senadora blanca.

Finalmente, Bianchi reconoció que el proyecto aprobado en la tarde de este 2 de julio “seguramente no conforma a nadie” porque “nadie quiere pagar más”.

Sin embargo, puso énfasis en el aspecto de estabilización de la situación financiera de la Cjppu. “Como dice Javier García, esto es como un enfermo cuando entra grave a un hospital: antes de hacerle nada hay que estabilizarlo”, comparó.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani subrayó que se llegó a un “punto de entendimiento” con la oposición para lograr “algo más oneroso” de lo que el oficialismo pretendía, “sobre todo porque la sociedad terminó poniendo un poco más” de lo que se pensaba inicialmente.

Consultado respecto a cuál será el aporte de Rentas Generales, indicó que la mitad de los US$ 160 millones totales de financiamiento de la caja “va a ser de la sociedad”; dentro de esa mitad hay US$ 19 millones que corresponden a los timbres profesionales, y el monto restante (US$ 61 millones) será de Rentas Generales. La otra mitad de los US$ 160 millones “lo aportarían también los activos y pasivos”, explicó Caggiani en rueda de prensa.

“Es un número considerable […] pero bueno, también es el esfuerzo que tuvimos que hacer porque algunos partidos decidieron que lo mejor era que no se grave tanto a los activos o a pasivos sobre todo, y termina recayendo eso en los aportes que hacemos toda la sociedad”, expresó el legislador del Frente Amplio (FA).

Al respecto, aseveró que este resultado tendrá un impacto en el espacio fiscal que tiene el Estado. “Seguramente también va a tener un impacto en algunas decisiones que se tengan que tomar para dejar de financiar algo que sería más importante”, manifestó y ejemplificó que “hay un compromiso que tiene que ver con la pobreza infantil, y los recursos que no están ahí terminan estando aquí” en el financiamiento de la Caja de Profesionales.

De todas maneras, sobre el tratamiento en Diputados, indicó que “se supone que hay un compromiso” del FA y los partidos Colorado y Nacional “de poder votar todos”.

“Con esto, mañana podremos empezar otra etapa”, concluyó Caggiani

