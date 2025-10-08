Política

Senado aprobó modificaciones al proyecto de ley de lavado de activos, que pasa a Diputados

Montevideo Portal

La Cámara de Senadores aprobó las modificaciones al proyecto de ley de lavado de activos.

Ahora la iniciativa debe pasar a la Cámara de Diputados, donde se espera que esos cambios sean contemplados.

En rueda de prensa luego de la votación, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz valoró que se lograron los acuerdos con los demás partidos políticos para la votación en general. “El consenso es, en términos generales, avanzar en el proyecto”, indicó, según consignó MVD noticias (TV Ciudad).

De todas formas, recalcó que “hay algunos aspectos” en los que hay diferencias políticas. A modo de ejemplo, señaló que “se vuelven a modificar algunas de las disposiciones que se modificaron” en la ley de urgente consideración, por ejemplo cómo se percibe el origen de los fondos para el ingreso del dinero al sistema financiero.

Por su parte, algunos días atrás el senador frenteamplista Daniel Caggiani había apuntado a que se busca “atacar el corazón del negocio del narcotráfico”. El legislador explicó que la propuesta reduce el monto máximo de transacciones en efectivo —que había aumentado con la Ley de Urgente Consideración— y que ahora pasaría a unos US$ 40.000.

El senador indicó que este cambio permitirá “seguir el rastro del dinero”. “Es un buen avance, que además va a tener el apoyo de la mayoría de los legisladores del Parlamento. Con el acuerdo con el Partido Colorado, esto va a ser ley en este periodo”, sostuvo.

