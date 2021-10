Senado aprobó en general la Rendición de Cuentas; FA dice que “profundiza la desigualdad”

Política

La Cámara de Senadores aprobó en este martes en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2020, con votos de la coalición multicolor y sin el apoyo del Frente Amplio.

“El voto contrario a la Rendición de Cuentas se explica por resultados del año 2020, que demuestran cómo el gobierno que asumió incumplió un conjunto de propuestas y promesas que le presentó al electorado de manera muy clara”, dijo el senador Óscar Andrade en conferencia de prensa.

“El gobierno asumió sosteniendo que era posible un ahorro de US$ 900 millones sin afectar salarios y jubilaciones, sin afectar políticas sociales. Y el resultado que tenemos de la Rendición de Cuentas, sin considerar el Fondo Covid, es que, para recortar US$ 309 millones, el recorte se hizo sobre la base de ajustar las jubilaciones por debajo de la inflación, por primera vez en 16 años, o sea cada jubilado y pensionista aportó en promedio cada mes $ 500 de recorte para ayudar al ahorro fiscal; bajando salarios; bajando la inversión en vivienda, por lo tanto bajando los resultados de vivienda para jubilados y de viviendas cooperativas; reduciendo las localizaciones; reduciendo a la mitad las viviendas construidas por el Plan Juntos; golpeando fuertemente todos los programas que tienen que ver con el hábitat; golpeando la inversión de todos los programas que tienen que ver con ciencia y tecnología -cuando la pandemia nos enseñó la importancia de atender las demandas científicas-; y retirando la presencia del Estado en un momento donde claramente los datos demuestran, en un montón de variables -el incremento de la pobreza, la pérdida de puestos de trabajo, la cantidad de empresas que cerraron o quedaron en condiciones muy vulnerables-, que la orientación económica, en el mismo momento en el que o exoneraba de tributos a la parte más potente de la economía, por ejemplo retirando impuestos a quienes tienen más de 2.000 hectáreas en el sector agropecuario, retiraba recursos a la parte menos potente de la economía, a los pequeños productores y productores familiares”, explicó el legislador comunista. “Producto de esa valoración es que el Frente Amplio no acompaña la orientación de esta Rendición de Cuentas”, sintetizó.

“Después hay un segundo componente que es de relato. El actual gobierno intenta justificar en el sentido de las dificultades con las que recibió el país, y está claro que a todos nos preocupa la pobreza infantil que afecta en torno del 17% de los niños en marzo del 2020, pero desconocer que más de la mitad de los niños estaba en condición de pobreza en marzo de 2005 es una forma de forzar el relato”, dijo Andrade. “O nos preocupa la informalidad laboral. Pero no reconocer que nunca hubo tantos trabajadores cotizándose en BPS como en el período de gobierno del Frente Amplio es desconocer la realidad. O el Sistema Integrado de Salud, que fue una clave sustantiva para poder abordar la situación de la pandemia…”, aseguró, y extendió la lista con algunos elementos más.

El senador presentó entonces la evolución de la cantidad de trabajadores considerados pobres. “Uruguay tenía uno de cada cuatro trabajadores ocupados trabajando en condición de pobreza. Esa cifra bajó cinco veces y este año aumentó: pasamos de 90.000 ocupados en condición de pobreza a 125.000 trabajadores ocupados en condición de pobreza. Nos parece que falta en la Rendición de Cuentas una mirada integral. Si se quiere resolver el problema de la vivienda, una parte que es inseparable del problema de la vivienda es la política salarial. ¿Cómo se piensa resolver el problema de la vivienda, cuando a los sectores que le fue bien en términos económicos -estamos hablando de la soja, de la carne, de una parte de los alimentos, el crecimiento que se dio en el primer semestre para los sectores de la industria, la actividad financiera-, a los trabajadores y trabajadoras de esa rama de actividad, la orientación del gobierno ha sido de rebaja del salario?”, se preguntó.

“Hay un conjunto de medidas que lo que han hecho es profundizar la desigualdad”, expresó luego.

Colonización

Uno de los nudos del debate de esta Rendición de Cuentas fue la propuesta del Poder Ejecutivo de traspasar fondos del Instituto Nacional de Colonización para financiar los planes de erradicación de asentamientos. “Parte de la discusión de la Rendición de Cuentas ha tenido que ver también con la valoración de Colonización. La desconfianza acerca de Colonización no tiene que ver con supuestos. Durante 20 años, del 1985 al 2004, Colonización entregó en promedio algo mayor de 1.000 hectáreas por año, y estuvo al borde de la bancarrota. Hoy el Instituto de Colonización no solo es superavitario, sino que pasó a entregar 10.000 hectáreas por año, generando una transformación profunda. En el último año y medio el Instituto de Colonización no compró una sola hectárea. Y dejó una condición de mucha incertidumbre, desde el punto de vista de recursos que recibían de los gobiernos del Frente Amplio en los últimos años de entre 25 y 30 millones de dólares”, dijo Andrade.

“Alcanzaría con no haber recortado el presupuesto de la vivienda, de 35 millones de dólares, que se extiende para el período, para encontrar los recursos para atender el problema de la vivienda con mayor integralidad”, agregó, y concluyó que este gobierno presentó una “respuesta insuficiente cuando más se necesitaba” y dijo que este proyecto que se aprobó el martes va en el sentido de “profundizar medidas que han generado mayores niveles de desigualdad”.

Defensa

Por su parte, la senadora nacionalista Carmen Asiaín defendió este proyecto de Rendición de Cuentas, porque “cumple metas fiscales” y pone recursos en “deudas sociales”.

“Hubo una conducta en el gasto que permitió hacer sostenible durante casi dos años la atención en la pandemia”, expresó la senadora en conferencia de prensa.

