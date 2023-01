Según Orsi, “pareciera” que renuncias “han sido asuntos colorados” pero son del “gobierno”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió este martes a la renuncia del ministro de Ambiente, Adrián Peña, luego de que se conociera que mintió al haber ostentado por años un título universitario que no tenía.

Orsi en particular se refirió a la interna del gobierno, al apuntar a las distintas renuncias de integrantes del gabinete que hubo del Partido Colorado.

El dirigente frenteamplista alertó que el gobierno no debe “desmarcarse” del caso de Peña y que “cada acción de un ministro es parte de una gestión”. “Pareciera como que todas las renuncias han sido asuntos del Partido Colorado. No es así. Son el gobierno y las consecuencias las paga el país”, afirmó en un mensaje que escribió a través de Twitter.

