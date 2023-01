“Pocos ministros permanecen en la cartera desde que empezó el Gobierno”, dijo Pereira

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este martes a la renuncia de Adrián Peña a su cargo como ministro de Ambiente, luego de la polémica generada en torno a su título universitario, después de conocerse que no tenía uno.

“Fue una decisión acertada. Para mi gusto —no para el Frente Amplio, que lo va a analizar hoy— cuando la persona admite que no tiene título y que luego lo cursó, era una dificultad admisible, incluso públicamente lo dije y que no ameritaba, desde mi punto de vista, la renuncia. En el Frente Amplio había posiciones diversas, sobre todo por el trato que él [Peña] había tenido de la licenciatura de Raúl Sendic”, comenzó diciendo el dirigente frenteamplista, en diálogo con Arriba Gente.

Y continuó: “Ahora, si no tenía el título, ya es un segundo problema porque le había manifestado al presidente Lacalle Pou que sí tenía el título y a la sociedad uruguaya, con lo cual, un segundo error ya no era admisible y la renuncia debía ser un hecho, pero luego no hay que ser leña del árbol caído”.

“Peña es un hombre de la política, un hombre forzado de la política, a quien yo respeto mucho y que tomó un decisión acertada, que probablemente lo lastime, lo martirice, pero los demás no tenemos que contribuir a ese martirio”, valoró y agregó: “Nosotros somos duros con las ideas, como planteó en algún momento Lacalle y luego no pudo hacer cumplir a su partido, pero no con las personas”.

En cuanto a las declaraciones del presidente, Luis Lacalle Pou, quien consideró que la decisión de Peña “fortalece” a la coalición, Pereira apuntó: “Yo no lo veo así, pero esto es subjetivo siempre. El Gobierno ha tenido una serie de problemas muy importantes. Una cosa es el caso Peña, hay que separarlas, pero no es un ministro el que no ha finalizado el tercer año de Gobierno, son apenas pocos ministros los que permanecen en la cartera desde que empezó el Gobierno, lo cual le da una enorme inestabilidad”.

“Pienso que es un gobierno con enormes dificultades”, opinó y se refirió a la vuelta de Peña al Senado: “Él fue electo por electo por el pueblo uruguayo. Cuando un pueblo elige, elige. Después es el partido a quien pertenece el que debe juzgar qué tanto bien le hace esta decisión”.