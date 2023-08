Sector de jerarca cesada en Salto denuncia persecución y rompe relaciones con Andrés Lima

Política

El sector frenteamplista Baluarte Progresista expresó este martes el “total apoyo político” a la exdirectora de Administración de la Intendencia de Salto, Patricia Spinelli, luego de que la funcionaria fuera cesada por el jefe comunal, Andrés Lima, por ser acusada de “hechos suficientemente graves”.

En una declaración a la que accedió Montevideo Portal, Baluarte Progresista impugnó la resolución de la comuna salteña, y señaló que la exfuncionaria fue objeto de “una denuncia sin cumplir con las garantías del debido proceso”.

El sector también afirmó que la destitución es “un acto de persecución política hacia la compañera suplente de intendenta, Patricia Spinelli”.

Por tanto, en la misma declaración, Baluarte Progresista anunció que resolvió “poner fin a las relaciones políticas con el intendente Andrés Lima”.

La Intendencia de Salto hizo este martes oficial la destitución.

“Hace unos días recibimos una denuncia anónima que fue remitida a la Auditoría Interna de la Intendencia y, después de una exhaustiva investigación, recopilando testimonios de funcionarios municipales y de personas fuera de la Intendencia, se llegó a la conclusión de que existían suficientes elementos que erosionaban la confianza en la dirección de Gestión Administrativa”, señaló el asesor legal de la comuna, César Sánchez, según consignó el sitio web del gobierno departamental.

“Es importante destacar que los hechos son lo suficientemente graves como para que tanto el intendente como el secretario hayan tomado esta decisión. Si las acusaciones tienen o no apariencia delictiva, será una decisión de las autoridades competentes, como la Fiscalía o el Juzgado en su caso”, agregó.

El sitio web de la Intendencia no profundiza detalles sobre los motivos del cese o de la denuncia.

Sánchez dijo al diario Cambio que una de las investigaciones es “referente a un casamiento el año pasado que se efectúa en Termas del Arapey”. “En resumidas cuentas surge de ahí el cobro de forma directa de la cuenta de la directora de Gestión Administrativa de una suma de dinero”, afirmó, en relación a unos 5.400 pesos.

“Cualquier funcionario municipal no puede recibir en su cuenta particular el pago de terceros, recibe directamente la Intendencia y si hay que restituir algún gasto se lo restituye la Intendencia. No estamos habilitados a recibir pagos de terceros. A su vez en la investigación se logra contacto con las personas que se casaron, donde se proporciona incluso la constancia del depósito bancario”, agregó el funcionario, con base en las declaraciones publicadas por el diario salteño.

