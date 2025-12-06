Política

Sector de Lustemberg se pronunció sobre el presupuesto y la propuesta del 1 %: qué opinan

El Abrazo, sector que forma parte del Frente Amplio (FA), realizó su primer plenario Nacional este sábado. Tras la instancia, se manifestaron sobre el proyecto del Presupuesto Nacional y sobre la propuesta realizada por el Pit-Cnt sobre el 1%.

En un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, El Abrazo manifestó que el contexto mundial pasa por un momento de inestabilidad económica, política y social. “La acción de nuestro gobierno, desde el ejecutivo y legislativo, que se plasma en el Presupuesto Nacional, está dirigida a cambiar la realidad concreta en aspectos centrales que condicionan el futuro del país”, afirman.

En relación con eso, apuntan a reforzar áreas clave como la reducción de la pobreza —especialmente la que afecta a niños y adolescentes, a la que se le destinará el 40% del incremento del gasto—, la mejora de la salud con énfasis en la salud mental y el acceso a las prestaciones, el fortalecimiento de la educación pública, la seguridad y la transición hacia una matriz productiva sostenible en lo ambiental, social y económico.

“Este presupuesto se hace cargo de equilibrar la situación fiscal y a la vez de ampliar el espacio fiscal y orientarlo al gasto público social, expresan en el comunicado.

Con respecto a la propuesta del 1% realizada por el Pit-Cnt, el sector frenteamplista aseguró: “compartimos la necesidad de gravar más a los que tienen más (ingresos y acumulación de capital), también compartimos la necesidad de ampliar el margen de acción de nuestro gobierno para continuar orientando el gasto con criterios de justicia social. Esta propuesta debe ser analizada en el contexto político (nacional e internacional), teniendo especial relevancia al momento de su análisis su efectividad y consecuencias”.

Además plantea avanzar en reformas de fondo que permitan ampliar el margen de acción del presupuesto. Entre ellas, profundizar la reforma de la Caja Militar —que según explicaron—, hoy genera un déficit anual de unos 500 millones de dólares y abordar la evasión fiscal en el transporte carretero.

“Vamos a contribuir a ampliar el margen de acción del gobierno a efectos de aportar y atender, ahora, los cambios estructurales que nuestro país necesita”, sentencia el comunicado.

