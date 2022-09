Secretaria de Diversidad de PC por charla de infancia trans: “Se nos acusa de degeneradas”

Política

Montevideo Portal

La realización de una charla sobre “infancia trans” en el Partido Colorado (PC) generó polémica y reacciones encontradas dentro del partido, ya que cosechó una serie de críticas, así como respaldo a las organizadoras del evento.

“Si algo le faltaba al Partido Colorado es este dislate propio de degenerados ansiosos por sexualizar a nuestros niños…”, tuiteó Mercedes Vigil, quien se presenta en la red social como una “escritora paleoliberal”.

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también cuestionó la propuesta y compartió en su cuenta un tuit de Bauti Gil Castillo, un joven desencantado con el Partido Colorado, que apoya al político argentino Javier Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza.

“No existen las infancias trans, como tampoco existen las heterosexuales ni las homosexuales. Querer sexualizar a los niños es propio de degenerados. Espero que sea la última vez en la que el sistema político se atreve a semejante perversión que roza la pedofilia…”, publicó Gil Castillo.

Pero también se manifestó en contra el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía, quien consideró que “no le parece pertinente” que su fuerza política “esté habilitando las posturas de esta naturaleza” y aseguró que le parecen “violatorias a los derechos de los niños”.

Por su parte, la secretaria de Diversidad departamental del PC, María Noel Campos Pedrozo, se manifestó en su cuenta de Twitter sobre el hecho y contó que, por estas horas, a ella y a sus compañeras se las acusa de “rozar la pedofilia, de degeneradas, de exponer niños, de retardadas, estúpidas, malco…, enfermas, descerebradas” y “un sinfín de cosas más”.

La integrante del PC aseguró que se podría pensar que todo esto viene de afuera; sin embargo, aclaró que eso no es así: “Son nuestros propios correligionarios, los que militan en el Partido de hombres libres, los que NO se toman diez minutos para informarse y entender, por lo menos, la diferencia entre ‘orientación sexual’ e ‘identidad de género’”, contó.

A continuación, Campos pidió “respeto” y dijo que no pretende ni que “apoyen ni compartan” la charla.

“Soy heterosexual y milito a favor de la diversidad desde 2014, intentando ayudar a los más débiles, a aquellos que echan de sus casas siendo menores de edad, por aquellos que sus propias familias torturan diariamente, ejerciendo violencia física y verbal, por esos que ejercen la prostitución para poder comer (muchos de ellos niños y adolescentes), tristemente no los veo preocupados por esos temas, los veo lleno de prejuicios, de desinformación, repitiendo como loros discursos llenos de odios”, expresó.

“Los invito a acercarse a los colectivos, a que vean con sus propios ojos lo que aquí les digo, a que se tomen un momento y escuchen tantas historias llenas de dolor, miedo y angustia. ¿Acaso se creen libres de tener mañana en su familia a un niño trans? ¿Qué harían? ¿Lo negarían? ¿Lo esconderían abajo de una piedra? ¿Lo matarían?”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que “trans no se hace”, sino que “se es o no se es”, y que no se elige: “Todo empieza de la niñez, es por eso por lo que no me voy a cansar de visibilizarlo”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que “existen” los niños trans, que merecen ser felices desde su infancia y pidió que “salgan de atrás de la computadora o del celular”, tengan un poquito de empatía e intenten de ser un poco más humano. “Eso es lo que el mundo necesita”, concluyó.

Por estas horas a mis compañeras y a mi se nos acusa de “rozar la pedofilia” de “degeneradas” de “incentivar el puterío” de “querer destruir familias” de “exponer niños” etc, nos tratan de “retardadas” “estúpidas” “mal co_idas”“enfermas” “descerebradas” y un sin fin de cosas + ???? — Maria Noel Campos Pedrozo (@M_NoelCampos) September 7, 2022

El apoyo a las organizadoras de la evento no tardó en llegar. El diputado Felipe Schipani expresó en su cuenta de Twitter solidaridad con las compañeras que trabajan en el tema de la diversidad ante los “agravios recibidos”.

“El Partido Colorado siempre ha estado a la avanzada en el análisis riguroso de la realidad social. No conocemos de tabúes”, escribió.

Toda mi solidaridad con las compañeras que trabajan los temas de diversidad ante los agravios recibidos.

El @PartidoColorado siempre ha estado a la avanzada en el análisis riguroso de la realidad social. No conocemos de tabúes.@desipag @M_NoelCampos @Eliitesta @pirez_florencia — ???????????? ???????????????? (@FelipeSchipani) September 8, 2022

Montevideo Portal