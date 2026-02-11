Judiciales

Se supo quién mató al hermano del exfutbolista de Peñarol asesinado a tiros en Canelones

Montevideo Portal

La Fiscalía a cargo de Irena Penza logró avanzar en el crimen del hermano del exfutbolista de Peñarol Carlos Núñez. El hecho se dio hace dos semanas, cuando un joven de 28 años fue ultimado a balazos en Canelones.

Las actuaciones policiales permitieron detener a dos hermanos, José Miguel y Fabián Rodríguez Motta, además de que se estableció que el crimen se dio en el marco de una disputa por territorio para vender drogas.

En tanto, la Justicia imputó a una mujer de 28 años, quien estaba en la escena y ayudó al homicida a encubrir el asesinato. Cuando José Miguel Rodríguez Motta —de 41 años— se entregó, aseguró que fue su hermano quien ejecutó los disparos.

Esto último hizo que la Fiscalía debiera esperar para avanzar, dado que había un conflicto de intereses que hacía que el caso no estuviera claro como al principio.

Sin embargo, Penza y su equipo lograron esclarecer el caso y establecer que José Miguel Rodríguez Motta fue el autor de los disparos, según dijeron fuentes de la investigación a Montevideo Portal. Los elementos indican que su hermano Fabián, de 37 años, no tuvo participación en el hecho del homicidio.

A este último hombre se le fijó una audiencia para medidas limitativas, que se concretará en los próximos días. El cometido es que la Fiscalía pueda seguir adelante con las indagatorias para esclarecer si Fabián Rodríguez Motta tuvo alguna incidencia en el fatal desenlace.

