Se aplazó audiencia de formalización de Curutchet porque el edil continúa internado

Policiales

La Fiscalía de Rosario volvió a postergar la audiencia de formalización del edil Héctor Curutchet luego de que protagonizara un siniestro de tránsito en el que murieron dos personas y la espirometría resultara positiva con 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre.

La fiscal del caso, Sandra Fleitas, confirmó a Sacramento Noticias que la postergación se debe a que el curul de Colonia todavia no fue dado de alta. Se estimaba que la audiencia fuera a realizarse este viernes, pero no fue posible porque continúa internado. El medio anteriormente mencionado consigna que la audiencia no tiene fecha determinada porque se concretará cuando sea dado de alta.

Curutchet está emplazado por lo que la Fiscalía no dispone de una fecha límite para imputarlo. Diferente hubiera sido si quedaba detenido porque el Ministerio Público tiene 48 horas para formalizarlo por algún delito. El no estar aprehendido servirá además para esperar a las pericias de accidentología vial y otras pruebas que puedan servir a la hora de la imputación.

Por el siniestro que protagonizó Curutchet dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas. Un hombre de 50 y una mujer de 38 perdieron la vida en el lugar, y una menor de 8 años resultó lesionado, aunque actualmente está fuera de peligro. La otra mujer que viajaba con el hombre de 50 años está en estado delicado.