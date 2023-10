Sartori envió carta al PN, pidió que lo “respalde” y criticó “ensañamiento” de la Jutep

Política

El senador del Partido Nacional Juan Sartori escribió una carta al presidente del Directorio de la fuerza política, Pablo Iturralde, en la que manifestó ser blanco del “ensañamiento” de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), al que definió a su vez como “notorio y evidente”.

La carta tiene como punto de partida el pedido de Iturralde al senador de que desarrolle su actuación frente a la exigencia de la Jutep, que pide, además de su declaración jurada, la de su esposa, la empresaria rusa Yekaterina Rybolóvleva.

En su misiva, Sartori repasa la presentación de la primera declaración jurada (DJ) —en febrero de 2020—, la denuncia anónima posterior en la que se señaló que no se había cumplido con parte de lo establecido en cuanto a la declaración jurada de la cónyuge del legislador y la solicitud de que ampliara la documentación presentada ante el órgano.

“De fecha 20-06-2022 se procedió por parte de la Jutep a abrir la DJ del senador Juan Sartori, fundado en que previo a su publicación en la web se constató el faltante de la DJ de su cónyuge, hecho éste, que corresponde destacar en ésta comparecencia, pues llama la atención que ante la inmensidad de omisos ante el organismo (entre ellos legisladores, cargos públicos y hasta fiscales de gobierno), no hay registro de notificaciones de éste tipo o de que se haya actuado de la misma manera, en especial cuando es la propia Jutep quién se cuida de mencionar que el faltante se constató ‘previo a su publicación’, y no, por una denuncia de parte o de oficio”, expresa la epístola, consignada por El Observador y a la que también accedió Montevideo Portal.

“Lo resuelto el 20-06-2022 fue notificado el 12-07-2022, otorgando al legislador un plazo de 20 días para evacuar la vista sobre lo resuelto en sesión, por lo que dentro del plazo otorgado por el organismo el 22-07-2022 se procedió a evacuar la misma, expresándose con claridad la incapacidad jurídica (como tantos legisladores y funcionarios) de lograr que la cónyuge suscribiera la declaración jurada personal del interesado”, agrega el texto fechado el 6 de octubre.

Sartori luego se refiere al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que falló que es constitucional exigirle al legislador la declaración jurada de bienes de su esposa.

“El pronunciamiento de la SCJ dejó dos extremos que no pueden desconocerse: Que la ley es constitucional, con el voto conforme de tres ministros, frente a dos de ellos; los doctores Jhon Pérez Brignone y Elena Martínez que sostuvieron en sus discordias, coincidencias con los fundamentos del accionante en cuanto a la violación de un precepto jurídico de la norma al imponer una obligación de hacer a quién no puede cumplirla. Y, por otro lado, que no hay incumplimiento ni conducta sancionable del senador Sartori en su DJ; puesto que los tipos descritos como sancionables (art. 17 de la ley 16.070 y su modificativa) no encastran para la situación del Sr. Sartori”, expresa la carta.

“Esto será expresado en las diferentes instancias subsiguientes, en cuanto a que es claro que no existe ocultamiento, omisión o desinterés, sino que por el contrario, se ha obrado en un todo ajustado a la ley y dentro de las posibilidades que dependen de la conducta y capacidad jurídica del senador, como bien lo recogió el fallo de la SCJ”, afirma Sartori.

“En definitiva, surge notorio y evidente el ensañamiento hacia el legislador del Partido Nacional, cuando en la especie existen casos de incumplimientos graves (de los descritos en el artículo 17 de la Ley Cristal), o de omisos a presentar su propia DJ y otros en la misma situación del compareciente, pero el único político objeto de todo reproche a estas alturas por parte de la Jutep; pese a que ha presentado lo solicitado, y explicado con sustento lo que no puede ser presentado, es sólo Juan Sartori”, dice el legislador.

“Es por lo expuesto que corresponde que por su intermedio se informe al Directorio del Partido Nacional, y en especial, se solicita a dicho cuerpo que respalde el accionar de este miembro del Partido”, concluye Sartori.