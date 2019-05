Sartori le salió al cruce a Astori: “Al Gobierno se le agotaron ideas y ganas de trabajar"

Política

En el marco de una recorrida por barrios de Montevideo y Canelones, el precandidato del Partido Nacional Juan Sartori participó en la noche de este miércoles de una asamblea abierta de vecinos en Villa Española y un encuentro en Pando con más de 400 dirigentes canarios.





Al ser consultado por los medios de comunicación presentes en Villa Española sobre las declaraciones del Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori en las que acusaba a la oposición de ¨no tener noción¨ en lo que tiene que ver con el gasto público, Sartori manifestó que "lo increíble es que cuando los resultados están a la vista de un Gobierno que ha fracasado en lo más elemental, ha fracasado en la inseguridad, ha fracasado en el déficit fiscal, en la generación de empleo, lo único que tienen para decir es que es imposible hacerlo y los otros no pueden".



"Yo creo que de lo que no hay ninguna duda es que este Gobierno ya hace tiempo que se le agotaron las ideas y las ganas de trabajar, entonces creo que llegó el momento de que quizás se hagan a un lado y dejen a quienes realmente tienen ganas de trabajar para este país, porque soluciones hay muchísimas y podemos tener impacto rápidamente", prosiguió el precandidato, según detalla un comunicado de su equipo de campaña.



"Ya nadie puede aceptar que se diga que no se puede, que es imposible, cuando las políticas que se están poniendo en juego en este momento, todas son desastrosas en sus resultados", dijo.



Al ser consultado sobre las opiniones de algunos actores políticos que aseguran que no tiene estructura, respondió que "estamos acostumbrados a que nos subestimen desde el primer día y los que piensan que son más importantes las estructuras y el acarreo de gente tradicional, se llevarán de vuelta una sorpresa y quizás sea más grande que todas las que se vienen llevando hasta ahora".



"Desde el primer día dijimos que lo que cuenta es la aprobación, la confianza y el entusiasmo de la gente, y con eso como único pilar es que vamos a ir el 30 junio. Entonces que sigan diciendo que es imposible y que no se puede, que yo creo que así es justamente como les vamos a ganar", agregó.

En cuanto a la situación de Petrobras, opinó que "el Estado tiene que hacerse cargo de una vez por todas de generar condiciones competitivas para que la inversión venga, para que las empresas dejen de cerrar y la gente deje de quedar por el camino. Porque hoy lo mismo que está haciendo Petrobras, lo están pensando muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas que con estas políticas económicas Uruguay ya no puede seguir creciendo y no va a poder posicionarse en el mundo y hacia el futuro, mucho menos para revertir el problema del desempleo".



"Y miren que a este Gobierno le quedan unos meses, y seguimos perdiendo miles y miles de empleos, entonces yo espero que hagan algo lo antes posible y si no lo hacen, yo creo que nosotros el primero de Marzo vamos a tener medidas para hacerlo rápidamente y con resultados muchísimo más diferentes", expresó el precandidato.



Más tarde, en la localidad de Pando, convocó a dirigentes y militantes a redoblar esfuerzos y anunció que de cara a las elecciones internas del 30 de junio seguirá recorriendo el país, escuchando a la gente y compartiendo las ideas de su programa de gobierno.



"Queremos dar resultados a todas las preocupaciones que escuchamos por todo el país. Hoy simplemente significa más y más énfasis todavía en las grandes propuestas que hicimos", dijo a sus correligionarios.



"Presentamos el plan de gobierno y ahí creo que hay propuestas en todos los ámbitos, concretas, realizables, de corto plazo. Propuestas que desde el primer día podrían tener una cantidad de influencia y de resultados positivos. Entonces vamos a seguir recorriendo, y seguir convenciendo de que hay una manera de sacar nuestro país adelante, que no es una fatalidad la de vivir en un país inseguro, un país en el cual se pierden empleos todos los meses y que podemos realmente integrarnos y trabajar todos juntos en solucionar los problemas de la gente", concluyó.

Montevideo Portal