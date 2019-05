Arbeleche respondió a Astori: "Él y el Frente Amplio no tienen noción de ahorro"

Política

La economista salió al cruce del ministro, que afirmó que Lacalle Pou no tiene noción del gasto público. "Se piensa que las personas y empresas pueden financiar de por vida cualquier cosa", criticó.

No se tiran azucenas

En la presentación de su programa de gobierno, en abril, el precandidato Luis Lacalle Pou planteó un plan de ahorro de 900 millones de dólares por año, que no afectaría las partidas destinadas a los programas sociales. Según el análisis de sus técnicos, se puede lograr "administrando bien".

Ayer, el ministro de Economía Danilo Astori se refirió a este anuncio al festejar en El Galpón los 25 años de Asamblea Uruguay. Allí, según informó El País, aseguró: "Todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar US$ 900 millones del gasto público y la última oferta, que la conocí ayer, es de US$ 1.000 millones".

Para Astori, estos planteos de Lacalle Pou y Talvi implican "no tener noción" del gasto público "como herramienta de política económica y social". "El gasto público es la principal herramienta de un gobierno de izquierda para hacer justicia en la sociedad", dijo en el acto.

Esta mañana, la economista Azucena Arbeleche, asesora de Lacalle Pou en materia económica, tomó la posta de este cuestionamiento en charla con el programa Para empezar el día, de Oriental.

"Yo creo que Astori y el Frente Amplio no tienen noción de ahorro", contraatacó. "Todo lo que venimos comentando hasta ahora: si del 2004 a esta fecha hemos observado aumento de gasto, es porque Astori y su equipo no tienen noción de cómo ahorrar y de cómo ese gasto se transmite en mejores resultados", dijo.

"Me pone mal porque esta es la plata de todos, no se está respetando el dinero de los contribuyentes y se piensa que las personas y empresas pueden financiar de por vida cualquier cosa. Y esto no puede ser así", agregó.

"Pusimos varios ejemplos de cómo el gobierno ha sido incapaz de generar estos ahorros, Claramente quien no ha logrado ser eficiente con el gasto y generar ahorro va a tener esa respuesta", dijo la economista, que aclaró que no sólo del sector Todos se ha propuesto un ahorro con mejor administración. "Hay estudios independientes, como el presentado por el BID, que dicen que el gobierno uruguayo podría ahorrar hasta 3.7% del PBI. Proponemos un ahorro de 900 millones de dólares. Creemos que es una medida conservadora y absolutamente alcanzable. El tema es que la lógica del gobierno ha sido gastar, gastar y gastar. En todos los años se gastó más de lo que se preveía, se estimaba un número y se obtenía un resultado peor", señaló en la charla con Alfonso Lessa y Mauricio Almada.