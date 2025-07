Sanjurjo: “Negro tiene un conocimiento de la seguridad muy superior a cualquier político”

Política

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior presentó el pasado 1° de julio la creación del Área de Estadística y Criminología Aplicada (ACEA), una dependencia para el análisis y difusión de las cifras de delitos que viene a sustituir al Observatorio de Violencia y Criminalidad y que estará a cargo del politólogo Diego Sanjurjo.

El especialista en políticas públicas opinó que el observatorio “nunca tuvo mucha confianza” porque “era común desconfiar de las cifras”. “Se denunciaba maquillaje de cifras, que los homicidios no reflejaban la realidad, denuncias versus delitos, las muertes dudosas”, afirmó en entrevista con el programa Fácil desviarse (FM Del Sol).

“Yo creo que la confianza que generan las cifras del Ministerio del Interior son muy bajas y es inaceptable. Para nosotros se ha vuelto algo rutinario, pero no lo es en lo más mínimo. Nosotros no dudamos de las cifras de la Corte Electoral, no dudamos del INE, no tendríamos por qué hacerlo tampoco en el caso del Ministerio del Interior”, comentó.

Para Sanjurjo, los datos del observatorio estaban “en general bien”, pero “tenía muchos problemas”. “Para poder informar y analizar ciertos indicadores, tenés que abrir una base de datos enorme, revisarla, hacer un análisis de la calidad de los datos, empezar a trabajarla y luego con eso hacer un análisis que le llegue a las autoridades”, dijo.

“Yo me animo a decir que no [se hizo]. Hasta hace muy poco tiempo, las autoridades del Ministerio del Interior no sabían que las estafas, por ejemplo, venían en aumento. Para mí, fue una gran sorpresa. Hace un año fui a conversarlo con el ministro [Nicolás] Martinelli porque me parecía increíble cómo aumentaba este delito, ya estaba entre los más denunciados, y, sin embargo, no hablábamos al respecto”, agregó.

Sanjurjo: “Pensar que el narcomenudeo disminuye porque aumenta el número de bocas que estamos cerrando, no cierra por ningún lado”.



Entrevista completa ? https://t.co/278OvKHRQZ pic.twitter.com/YPnYPahEmc — ?? Fácil Desviarse (@FacilDesviarse) July 9, 2025

Sanjurjo mencionó que, a partir de ahora, los informes sobre cifras de delitos van a incluir una categorización más amplia: se van a incluir secuestros, estafas, homicidios en prisión, homicidios de funcionarios policiales, desapariciones, amenazas, lesiones, extorsiones, tráfico de armas de fuego, accidentes y suicidios.

El politólogo es uno de los pocos jerarcas que permanecen desde la gestión anterior en cargos de relevancia en el Poder Ejecutivo. Sobre eso, dijo que hubo personas que “se lo cobraron” pero es “consciente de la urgencia que vive el país” en términos de seguridad y destacó la capacidad del ministro actual, Carlos Negro.

“Carlos Negro destaca, sin dudas, no solo en comparación con los tres ministros anteriores, sino que tiene un conocimiento de la seguridad pública en Uruguay muy superior al de cualquier político y al de la gran mayoría de las personas. Se dedicó 40 años a investigar homicidios, evidentemente sabe mucho del tema”, finalizó.

Qué piensa Diego Sanjurjo sobre el ministro del Interior Carlos Negro?



“Tiene un conocimiento de la seguridad pública en Uruguay muy superior al de cualquier político”.



Entrevista completa ? https://t.co/278OvKIpGx pic.twitter.com/xzJVKMLBiR — ?? Fácil Desviarse (@FacilDesviarse) July 9, 2025

Montevideo Portal