Sanguinetti sobre Peña: “Se equivocó y lo paga caro, pero es el paso que debiera dar”

“Un tropezón no es caída, pero no deja de ser un tropezón”, aseguró el secretario general del Partido Colorado.

El expresidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, Julio Maria Sanguinetti, se refirió este martes a la renuncia de Adrián Peña al Ministerio de Ambiente. La salida del gabinete ocurrió tras conocerse que el líder de Ciudadanos mintió sobre el título de licenciado en Administración de Empresas que dijo tener cuando no había terminado la carrera.

“Es una figura política que tuvo un tropezón. Un tropezón no es caída, pero no deja de ser un tropezón. Ha sido un episodio con una connotación media infantil, porque no estamos con una carrera inventada, es una carrera que cursó y con una afirmación equívoca de decir ‘tengo el título’ y eso precipita la renuncia”, agregó Sanguinetti.

“La renuncia tiene sentido porque es un cargo de confianza. Se equivocó y lo paga caro, pero es el paso que debiera dar”, sostuvo el secretario general del Partido Colorado. En este sentido, expresó que le parece “correcto” que Peña vuelva a su banca del Senado porque se trata de un “cargo electivo”, y valoró que para el Gobierno es “una gran pérdida”.

“No es lo mismo un cargo de confianza que un cargo electivo que no se puede ocupar del mismo modo. Acá no estamos hablando de delitos graves, hablamos de cosas éticas”, afirmó Sanguinetti.

“Esto no es el caso Sendic, esto no es una carrera inventada y no realizada. Lo que ocurre es que hubo ese equívoco en el título, que lo paga caro, pero es naturalmente el paso que él debiera dar incluso para evitar el debate político”, manifestó.

La valoración de Lacalle Pou

Minutos después que se conociera la renuncia de Peña, el presiente Luis Lacalle Pou valoró la actitud del exministro y aseguró que la decisión “fortalece a la coalición”.

“La situación era distinta si la decisión de Peña hubiera sido como la de otras personas en situaciones muchas más graves hace un par de años”, agregó el presidente, en evidente alusión a la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic.

El presidente prefirió no opinar sobre el Partido Colorado, luego de que le preguntaran por los antecedentes de otros ministros de la fuerza política que dejaron su cargo en este Gobierno, en referencia a Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores), Carlos María Uriarte (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Germán Cardoso (Turismo). “Es un partido que le ha suministrado a la coalición muy buenos dirigentes y técnicos que están dando una gran mano al Gobierno en todos sus ámbitos”, destacó Lacalle Pou.

