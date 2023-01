Lacalle Pou valoró renuncia de Peña y aseguró que esa decisión “fortalece” a la coalición

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visita este lunes San Gregorio de Polanco en Tacuarembó y reconoció en rueda de prensa que esperó a que Adrián Peña anunciara que renunció a su cargo como ministro de Ambiente para responder a la prensa. “Presentó su renuncia y lo valoro”, dijo el mandatario, que aseguró que la aceptará.

Lacalle Pou informó que él no le pidió la renuncia y que fue Peña quien la presentó, en la misma línea que lo planteado por el líder de Ciudadanos. De todas maneras, dejó en claro que, cuando el entonces ministro anunció este jueves que contaba con el apoyo presidencial, el mandatario no tenía toda la información sobre la falta de título. Tres días después, este domingo, el Semanario Búsqueda informó que Peña no tiene el título puesto que le falta cursar un seminario. La renuncia “ahora me la presentó él. Manejábamos distintos términos en distintos tiempos y todo termina en esta situación, que es valorable, porque entiende que el Gobierno no se puede ver perjudicado”, manifestó Lacalle.

Al ser consultado sobre si la situación afecta a la coalición de gobierno, el mandatario respondió: “La situación no afecta a la coalición; es más, este gesto la fortalece”.

“La situación era distinta si la decisión de Peña hubiera sido como la de otras personas en situaciones muchas más graves hace un par de años”, agregó el presidente, en evidente alusión a la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic.

Además, Lacalle Pou sostuvo que el sector Ciudadanos ya propuso al vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, como el sucesor de Peña. “Si no hay ninguna objeción desde el punto de vista profesional o personal, que en este caso no la hay, estaríamos aceptando el nombre propuesto por Ciudadanos”, indicó.

El presidente prefirió no opinar sobre el Partido Colorado, luego de que le preguntaran por los antecedentes de otros ministros de la fuerza política que dejaron su cargo en este Gobierno, en referencia a Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores), Carlos María Uriarte (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Germán Cardoso (Turismo). “Es un partido que le ha suministrado a la coalición muy buenos dirigentes y técnicos que están dando una gran mano al Gobierno en todos sus ámbitos”, destacó Lacalle Pou.

Montevideo Portal