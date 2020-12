Sanguinetti: ley forestal votada por CA y FA “sería una herida a credibilidad del país"

Política

En una entrevista publicada este miércoles en el semanario Búsqueda, Julio María Sanguinetti consideró que el planteo forestal de Cabildo Abierto -que contó con el apoyo frenteamplista en Diputados- "soslaya el tema" de la importancia de mantener el clima de inversiones y "sería una herida muy fuerte a la credibilidad del país".

"Esto no quiere decir que UPM esté bien negociado, ni que el plan forestal tal cual se está llevando sea inmutable, pero es evidente que un cambio brusco, que el Estado diga por ley que alguien tiene prohibido plantar un árbol, es muy fuerte. Que el Estado diga que el 10% del territorio nacional es esto tiene una reminiscencia de plan quinquenal que rechina. Y eso es gente de buena intención, no lo dudo, pero que no mira el panorama en conjunto", expresó.

Para Sanguinetti, el apoyo frenteamplista a la iniciativa es "claramente una actitud oportunista, sin ninguna duda", y adhirió a las recientes expresiones del ministro Pablo Mieres, quien consideró que el Frente Amplio procede actualmente "como un niño vendado tirando palos para un lado y para el otro sin acertar a la piñata".

"El asunto forestal es uno de los mayores éxitos económicos del país en el último siglo y ese proyecto introduce cambios negativos. Esos temas no deberían aparecer de este modo. Tendremos que tener (en la coalición de gobierno) un ámbito previo para discutirlos y no generar situaciones como esa", señaló.

Para Sanguinetti, Cabildo Abierto es un partido "menos previsible" que otros que integran la coalición, "porque es novedoso, porque no lo conocemos, porque es una trayectoria que recién se empieza a definir".