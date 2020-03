Sanguinetti dijo que la economía se agravará “con enormes riesgos” y responsabilizó al FA

Política

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que "el gobierno no ha tenido un día de paz para comenzar su andadura" ya que el Frente Amplio "no le ha dado un día de tregua". "Todavía vive la frustración de la derrota electoral y reacciona con soberbia. Es una pena", señaló.

Así se expresó el dos veces presidente en su columna semanal del Correo de los viernes, en donde también aseguró que el último gobierno del Frente Amplio entregó una economía desestabilizada que ahora, por las circunstancias, se agravará "con enormes riesgos".

"El gobierno se instaló el 1º de marzo, hace solo 27 días. Recibió el Estado con 2.800 millones de dólares de déficit presupuestal y la seguridad social totalmente desequilibrada", aseguró Sanguinetti.

"Lo grave es que gente importante se lanzó, de entrada no más, a cuestionar al gobierno. A la cabeza se puso el PIT-CNT, propiciando caceroleos como modo de protesta. Entristecedor, porque ese método, que fue un arma contra las dictaduras, no puede reaparecer ahora en medio de una crisis universal que nos llega como un rayo desde un cielo nublado. Es el peor modo de dividir a la sociedad, de enconarla, de implícitamente generar la idea de que hay soluciones milagrosas que alguien impide tomar", continuó.

Sanguinetti cuestionó el cacerolazo organizado por el PIT-CNT y lanzó una crítica: "Dice el PIT-CNT que lo ha hecho porque no se respondió a sus propuestas, cuando es notorio que no es así. Por ejemplo, la primera medida, que es retroceder a las tarifas del año pasado en los servicios públicos, claramente se contestó que no y por razones de justicia y de finanzas".

"Ante todo, porque los beneficiarios debieran estar pagando esos aumentos desde el 1º de enero y si no fue así es por la actitud tramposa del gobierno anterior, de dejar esa bomba para que la asumiera el nuevo gobierno. No ajustar las tarifas era un agujero fiscal de 500 millones de dólares aproximadamente. Hubiera sido un enorme error ese sacrificio fiscal cuando la inmensa mayoría de los consumidores pueden pagarlo, sin alegría como todo aumento, pero pueden pagarlo", expresó.

Sanguinetti también criticó al expresidente Tabaré Vázquez por sus recientes declaraciones y lo cuestionó por haber salido del gobierno con un déficit poco por debajo del 5 % del PBI.

"El país ya está apelando al crédito para atender todo lo extraordinario que está atendiendo, pero esto no es ilimitado, porque la economía la entregaron con una situación insostenible en el tiempo. Había que corregirla y ahora, a la inversa, la tenemos que agravar, con enormes riesgos", dijo Sanguinetti.

"Lo lamentamos realmente. Es una hora de unidad nacional, pero por estos caminos sinuosos de invocar acuerdos y cuestionar lo que se hace, proponiendo medidas supuestamente más eficaces, está dañando al país", expresó.

