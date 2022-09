Sanguinetti: desde la oposición proponen “solo frases, y la vaga esperanza en un milagro”

Política

“Gobernaron 15 años y el gran cambio no ocurrió. ¿Qué es entonces lo que hoy se propone como alternativa?”, plantea el líder colorado.

El expresidente Julio María Sanguinetti publicó en las últimas horas una nueva columna de opinión en el hebdomadario digital partidario Correo de los viernes.

En el texto, critica lo que considera un rechazo “radical y absoluto” por parte de la oposición ante la reforma educativa impulsada por el gobierno.

“En lo personal no nos asombra porque es lo que he vivido en 1972, en 1995 y ahora de nuevo. Es la resistencia al cambio. En nombre del progresismo, se defiende el statu quo. Vamos a estar mejor no haciendo nada... Justamente es lo que hizo el Frente en la materia: nada”, escribe el dos veces mandatario.

“El Dr. Vázquez intentó cambiar y perdió. La gente en que él confió se tuvo que ir. Hasta declaró servicios esenciales, hastiado de conflictos. Y los resultados fueron concluyentes: nunca se gastó más y nunca tuvimos resultados, objetivamente medidos, más negativos”, considera.

Por ello, ante el rechazo al proyecto actual, el líder colorado plantea interrogantes: “¿Cuáles son sus alternativas?, ¿qué es lo que proponen de distinto?, ¿dónde está el nuevo camino?”. Y se responde: “Fuera de reclamar más presupuesto, el vacío absoluto”.

Líneas adelante, Sanguinetti pasa del caso puntual de la reforma educativa a la coyuntura nacional general.

“En el conjunto del país pasa algo parecido. El Frente Amplio llegó al gobierno con la idea de ‘sacudir hasta las raíces de los árboles’ y al final no sacudió nada”, expresa.

“Dejaron un país estancado, una desocupación rampante, una educación en crisis y una seguridad con crecimiento, año a año, de todos los delitos, mientras el narcotráfico nos ubicaba en el mapa internacional del crimen organizado”, refiere, asegurando que, pese a todo lo descrito, “las estructuras básicas del país no se resquebrajaron. Ni las políticas ni las económicas. El ‘otro’ modelo no apareció. Las inversiones solo llegaron en los espacios legados por los gobiernos colorados, fundamentalmente en zonas francas y forestación”.

Ante las críticas al denominado “modelo concentrador”, Sanguinetti se interroga acerca de las alternativas.

“¿Cuál es ese otro? ¿El que no pudo ponerse en marcha en los 15 años pasados? ¿El que ni siquiera logró abordar un cambio en la seguridad social, pese a los reiterados pronunciamientos de sus líderes reclamándolo?”

Para el veterano político, “el famoso ‘otro’ modelo no está por ningún lado. La economía de mercado está en todos lados. Hasta en China”.

En opinión del secretario general del Partido Colorado, “nuestro Estado solidario, construido por el Batllismo, sobrevive, pero necesita sustento económico para preservar su base. Si no logramos mantener el ritmo de inversión innovadora, será difícil preservar nuestro nivel de vida. Porque no hay ‘otro’ modelo. Todo es una fantasía que conduce a la pobreza y al estancamiento. Y más tarde a la pérdida de libertades”.

“Gobernaron 15 años y el gran cambio no ocurrió. ¿Qué es entonces lo que hoy se propone como alternativa? Desgraciadamente, solo frases. Y la vaga esperanza en un milagro que no aparecerá. La magia suplantando a la realidad”, concluye.