Reforma educativa: Silva pidió “analizar” ocupaciones y gremio dijo que “no va a aflojar”

“Nos plantearon parar el proceso de cambio educativo; les dijimos que no lo vamos a parar”, afirmó el jerarca tras reunión con el sindicato.

No hay consenso

“El diálogo fue correcto”, sostuvo el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, al respecto de la reunión que mantuvo este lunes con gremios de estudiantes de formación docente.

“Ellos nos plantearon parar el proceso de cambio educativo que estamos llevando adelante y nosotros les dijimos claramente que no lo vamos a parar”, continuó, y agregó: “Que podremos discutir, que podremos generar más instancias de participación, pero en el 2023, el cambio en la formación de educadores en el consejo correspondiente va a comenzar”.

El jerarca dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo que les solicitó a los estudiantes “analizar” las ocupaciones porque “vulneran derechos de miles de estudiantes a la educación y de trabajadores al derecho al trabajo”.

A propósito, Lucas Velassi, dirigente de Formación Docente, señaló: “Robert Silva nos propone no seguir con esas medidas de ocupación, no se dio espacio a dialogar eso, se dio sobre el final. Nosotros como estudiantes tenemos que seguir, hay cosas que tenemos claras, que no vamos a aflojar, hay otras que son más negociables, y estamos dispuestos a seguir [con] las medidas de lucha y también [con] estos espacios de negociación”.

A su vez, consideró que el encuentro con las autoridades de Administración Nacional de Educación Pública fue un “gran logro” del movimiento estudiantil. No obstante, indicó que se llevan “un grado de decepción” porque “no ha habido tanta respuesta con propuestas”, al tiempo que destacó que el diálogo “quedó abierto”.

En la misma línea, dijo que tanto estudiantes como docentes han demostrado unidad: "Lo que queremos es que haya participación y haya coherencia y que se den los tiempos para que nosotros trabajemos en algo construido de manera conjunta. El mundo cambia, la educación también y nosotros estamos dispuestos a eso”.