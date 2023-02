Sanguinetti calificó de “gran inquisidor” a Leal y comentó su “extrañísima visita”

Política

El expresidente Julio María Sanguinetti publicó una nueva columna en el Correo de los viernes, publicación del Partido Colorado.

En el texto, el veterano político y periodista esboza un resumen del complejo caso Astesiano, que comenzó el pasado 25 de setiembre con la detención del entonces jefe de custodia del presidente Lacalle Pou, y que desde entonces y hasta la reciente condena del imputado produjo numerosas derivaciones judiciales y políticas.

Tras repasar algunos de los puntos relevantes en la megacausa, Sanguinetti hace algunas “reflexiones post condena” (tal es el nombre de la columna), donde aborda las consecuencias de lo sucedido.

En ese sentido, se refiere a lo que considera “lamentable éxito de la oposición en transformar cada episodio en una especie de cuestión de libertades públicas”.

En concreto, recordó que en uno de los chats recuperados del celular de Astesiano, “una empresa de seguridad de dudosísima credibilidad le pedía que hiciera una ‘ficha’ personal de los senadores Bergara y Carrera, a raíz de su actuación en la impugnación del contrato sobre el puerto”.

Tras la difusión de esa conversación “se lanzó a recorrer el mundo la palabra ‘espionaje’. Con voz trémula se anunciaba una amenaza sobre la democracia”, algo que, según Sanguinetti, fue una hipérbole.

“Como dijo la fiscal, averiguar sobre la vida pública de una persona no es delito alguno y todo el día lo hace, para empezar, el propio periodismo. En el caso, además, el ridículo culminó el episodio cuando los senadores tuvieron que reconocer ante la Justicia que nunca recibieron amenaza alguna. En una palabra, no existió nunca el tal ‘espionaje’ y de un modo particularmente condenable, los senadores le dieron trascendencia internacional, intentando dañar la reputación del país”, expresa.

En su artículo, Sanguinetti repasa la filtración de chats relacionados a las consultas del excustodio acerca de los movimientos de Lorena Ponce de León, expareja del presidente Lacalle Pou, y la presunta implicación del ahora condenado en un caso de espionaje al dirigente sindical Marcelo Abdala.

“Uno a uno se fueron desinflando estos episodios, pero su impacto ha sido enorme”, expresó el secretario general del Partido Colorado, y aseguró que la información sobre la causa Astesiano “dejó cabalmente en claro que la ‘asociación para delinquir’ venía de gobiernos anteriores”.

Sobre el final del artículo, Sanguinetti hace referencia a la actualidad del caso y menciona “la extrañísima visita del gran inquisidor, el licenciado Leal, a los padres del imputado Astesiano. Nadie lo puede entender. Ha sembrado una nube de sospecha de la que hasta el Frente ha querido alejarse”.

En el cierre del texto, el político elogia al presidente, quien “con la claridad de siempre, asumió su responsabilidad por ‘elección’, al designar al infiel custodia”, situación que “le mortificó y afectó, no hay duda”.

“Cuánto daño de opinión le ha hecho el episodio al gobierno no lo sabemos, pero no hay duda de que el manejo de informaciones reservadas y su divulgación pública, no le ha hecho bien. La oposición se ha regodeado con el tema. Hoy, todo empieza a decantar. Se aprecian las deslealtades institucionales. El apresuramiento noticioso. La mala fe en la presentación de hechos que, siendo normales, resultaban misteriosos a la luz de la sospecha”, manifiesta.