Sanguinetti: Milei es “imprevisible” y Bullrich “es la opción para un cambio posible”

Política

Previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina, el expresidente Julio María Sanguinetti analizó el sistema electoral de la vecina orilla. De acuerdo con el líder del Partido Colorado (PC), Argentina “está de nuevo en una cruz de caminos” y en “un momento muy difícil”.

En diálogo con Subrayado, Sanguinetti detalló: “De un lado, tiene el fracaso del proyecto kirchnerista, y del otro lado, está la aventura de [Javier] Milei, que es muy imprevisible”. El expresidente dijo que las ideas del líder de La Libertad Avanza pueden ser “buenas, regulares o malas, hay de todo”, pero que es “imprevisible por el modo en cómo las dice y las circunstancias en las que las dice”.

Sanguinetti, quien ya había expresado su apoyo a Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, aseguró que el PRO y los radicales “han sido la oposición más democrática hasta ahora”. “Más allá de las figuras personales, es la opción para un cambio posible”, agregó.

“Hasta hace tres meses, Patricia [Bullrich] era la más dura. Ahora, apareció [Javier] Milei con [un mensaje de] ‘que se vayan todos’”, indicó. Bajo este razonamiento, el expresidente señaló que Bullrich “pasó a ser el medio”: “Creo que el medio es lo que alguna vez tiene que apostar la Argentina también”.

“En América Latina estamos apostando a los extremos y así nos va con la apuesta a los extremos”, destacó.

Los dichos de José Pepe Mujica

En el marco del Día del Comité de Base, el expresidente José Pepe Mujica fue consultado sobre la situación política en Argentina.

Mujica exclamó sobre Milei: “¡Socorro!”. “No porque sea de derecha. Me parece un loco. Ahora la cosa vino de locos”.

Los dichos del líder del Movimiento de Participación Popular llegaron a Argentina y Milei respondió: “Es una de las tantas cosas con las que me han tratado de ensuciar a lo largo de toda la campaña. Y esto es una parte más [por Mujica]. Pepe Mujica es parte del Foro de São Paulo, es un socio del Kirchnerismo. No me sorprende que diga todo esto, porque aparte yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad. No solo combato a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, los combato a nivel mundial. Y soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea que llamamos la batalla cultural”.

Y añadió: “No me sorprende que alguien del Foro de São Paulo, nuestros enemigos, diga algo que es semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir ideas conmigo y siendo un señor grande que vio tantas cosas que explique por qué adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, lo social y lo cultural. Sería bueno que me discuta desde los datos, desde el planteo ideológico, pero que tenga que caer en una falacia ad hominem de esas características significa que perdió antes de empezar”.

Sanguinetti fue consultado por el noticiero sobre los entredichos entre los políticos rioplatenses: “Son polémicas entre dos comunicadores muy particulares”, consideró.

Si bien no respondió si coincidía con las palabras de Mujica, el líder del PC expresó: “Lo digo de otro modo, creo que Milei es imprevisible”. “Alguien que llega a decir que va a romper relaciones con China y Brasil, aunque estuviera embriagado, porque la verdad, ni borracho alguien puede decir tamañas cosas”, agregó.

“Esas son las cosas que desconciertan de Milei y que generan desconfianza. Él no ha generado confianza, genera desconcierto”, concluyó.