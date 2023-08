Milei responde a Mujica: “No me sorprende semejante barbaridad, es socio del Kirchnerismo”

Política

El candidato a presidente en Argentina por Libertad Avanza, Javier Milei, respondió este domingo al expresidente José Mujica, quien se refirió al economista el pasado viernes en rueda de prensa.

Al ser consultado sobre lo que pensaba sobre el candidato presidencial del vecino país, Mujica exclamó: “¡Socorro!”.

“No porque sea de derecha. Me parece un loco. Ahora la cosa vino de locos”, añadió el expresidente en el comité Los Malvines, en el marco del Día del Comité que celebró el Frente Amplio el pasado viernes.

En tanto, Milei fue entrevistado por el programa La Previa de Radio Mitre este sábado y respondió a los dichos de Mujica, así como a lo planteado por el periodista de si había una presunta campaña en su contra para tildarlo de “loco”.

“Es una de las tantas cosas con las que me han tratado de ensuciar a lo largo de toda la campaña. Y esto es una parte más (por Mujica). Pepe Mujica es parte del Foro de São Paulo, es un socio del Kirchnerismo. No me sorprende que diga todo esto, porque aparte yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad. No solo combato a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, los combato a nivel mundial. Y soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea que llamamos la batalla cultural”, respondió el economista.

Y añadió: “No me sorprende que alguien del Foro de São Paulo, nuestros enemigos, diga algo que es semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir ideas conmigo y siendo un señor grande que vio tantas cosas que explique porque el adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, lo social y lo cultural. Sería bueno que me discuta desde los datos, desde el planteo ideológico, pero que tenga que caer en una falacia ad hominem de esas características significa que perdió antes de empezar”.

Javier Milei - Radio Mitre

"Pepe Mujica es parte del foro se Sao Paulo, es un socio del kichenrismo" pic.twitter.com/dKPZOtdy8R — Mi Ley ???????? (@milei_23) August 27, 2023

