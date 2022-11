Política

Sanguinetti: “Yo estaba cancelado; por lo menos me levantaron la proscripción”

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dentro de su nuevo plan de estudios para ciclo básico eliminó de la bibliografía utilizada para tratar el pasado reciente —en el programa de Historia de 9º grado— un libro del historiador Carlos Demasi e incluyó uno escrito por el expresidente Julio María Sanguinetti, La agonía de la democracia.

En conversación con Montevideo Portal, Sanguinetti se refirió a la decisión de las autoridades de la ANEP y dijo que su libro “a lo largo de muchos años ha estado muy presente” y que es “muy objetivo”.

“Desgraciadamente nunca había sido considerado en el sistema educativo y me parece que es un aporte que aparezca este libro, que da una narración contextualizada de los hechos”, apuntó.

Acerca de los cambios en la bibliografía, sostuvo: “Ni yo lo pedí ni me enteré. Supe ahora por los comentarios. No se cuál es la decisión en este momento, no conozco nada del tema, salvo lo que ha salido a la prensa”.

“Aporta una narración que desde nuestro punto de vista es una narración histórica válida, hecha con toda la intención de verdad que se puede tener en la historia”, dijo el exmandatario sobre su obra.

Según informó El Observador este miércoles, una de las autoridades de la ANEP expresó que la bibliografía “está demasiado flechada a favor de la izquierda” y que “se incluye a Carlos Demasi, pero nada de Lincoln Maiztegui”.

En referencia a este comentario, Sanguinetti dijo: “Que la bibliografía está flechada hacia la visión frentista, más que de izquierda, para mí es un hecho”.

“La verdad que yo estaba cancelado; por lo menos me levantaron la proscripción”, concluyó el colorado.