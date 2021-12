Sanguinetti: “La coalición de gobierno ha vivido ruidos internos serios” por ley forestal

Política

Bring in 'da Noise

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, señaló que “estos días la coalición de gobierno ha vivido ruidos internos serios”, debido a la aprobación de la ley forestal con votos de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA).

En su columna en el Correo de los Viernes, Sanguinetti opinó: “que el presidente se vea obligado a vetar una ley sobre una cuestión de la mayor trascendencia nacional, no es algo baladí. Menos cuando esa ley nace con el voto de Cabildo Abierto y el oportunismo del Frente Amplio que, al advertir la fractura oficialista, se introdujo en ella con verdadero cinismo”.

“Hasta habla del riesgo de una forestación orientada hacia la celulosa, como si ellos no hubieran negociado la UPM 2 haciendo las mayores concesiones conocidas, luego de 15 años de aplicar la política que venía de atrás. Realmente surrealista”, señaló cuestionando el rol del FA.

El exmandatario sostuvo que por este tema habló “largamente” con el senador Guido Manini Ríos “desde hace más de un año”. “Le explicamos nuestro compromiso histórico, de todo el Partido Colorado, con una política que cambió el país y que luego de nuestro proyecto de 1985 fue recibiendo el apoyo de los sucesivos gobiernos. Incluso del Frente Amplio que inicialmente había tenido reticencias (salvo Danilo Astori que trabajó en la ley). Le insistimos en que su preocupaciones se podían atender, pero una ley, cambiando reglas de juego y estableciendo prohibiciones inaceptables para la libertad de trabajo y aún propiedad, no era buena para el país”, agregó.

En ese sentido, Sanguinetti opinó que “Cabildo Abierto se abroquela detrás de su proyecto, en nombre de algunos productores que se sienten rezagados por la forestación, inevitable consecuencia del factor de progreso que representó, valorizando los campos, dando trabajo bien remunerado, moviendo toda la cadena logística nacional”. “Comprendemos su alarma, pero está claro que hoy solo la producción intensiva tiene lugar y que eso ya está ocurriendo en el país, como lo demuestra la notable respuesta ganadera, que supera récords de stocks y de faena. O sea que la forestación no le ha restado capacidad de producción”, añadió.

Por otro lado, sobre las declaraciones de Manini donde se refería a la “tibieza” de algunos socios de la coalición al momento de revertir leyes aprobadas en gobiernos del FA.

“Esto se ha acompañado de calificativos del general Manini sobre la marcha del gobierno, al que le acusa de ´tibieza’. Desde ya que no compartimos ese calificativo y lo lamentamos. Lo ponemos a la cuenta de un partido nuevo que está haciendo su camino y que -quizás- aún no haya asumido cabalmente las limitaciones que supone la política, con sus necesarias transacciones en una vida democrática en que la imposición no tiene lugar”, dijo Sanguinetti.