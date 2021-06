Sanguinetti: “Israel es un éxito; cuesta entender posiciones de gente en nuestro país”

Política

El expresidente dijo en una entrevista con LN+ que su abrazo en el Senado con José Mujica "no estaba pactado" y lo acogió "con afecto".

Montevideo Portal

El expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, dio una entrevista este lunes a LN+ (el canal de La Nación) en la que habló del conflicto entre Israel y Hamás, de la política uruguaya "honrada y decente" y de su despedida del Senado junto a José Mujica, entre otros temas.

Sanguinetti recordó en entrevista con Alfredo Leuco que el conflicto entre Israel y Hamás "es una vieja historia que empieza en 1948 cuando se declara existencia de esos Estados"; y "70 años después seguimos luchando por crear dos estados, uno judío y uno árabe". El expresidente sentenció que "el fanatismo de los estados árabes impidió aquella construcción e Israel tuvo que salvar su independencia en una guerra".

"En fin, años después ha pasado la vida e Israel es un éxito. Por eso es que a veces cuesta entender las posiciones de mucha gente en nuestros países", aseguró el expresidente, que no se refirió a ningún partido ni sector social en particular, aunque podría referir al Frente Amplio, cuya Mesa Política se pronunció en un comunicado sobre "la escalada de violencia entre Israel y Palestina", que fue criticado por la embajada israelí en Uruguay.

En referencia a este punto, el exmandatario dijo que "la posición internacional no es solo un fenómeno ajeno, sino que es una definición nacional".

"Alguien que dude que Venezuela es una dictadura o que crea que puede ser una democracia particular, está diciéndole a la sociedad de su país que no cree en determinados valores como la libertad de prensa o de expresión de pensamiento, (porque) eso está clausurado y agredido en Venezuela", ejemplificó.

Aquel abrazo

El expresidente habló del sistema político uruguayo, y dijo que "a veces desde la Argentina se lo ve un poco idílicamente, como una pradera seráfica en la que pastan los animales en paz, y no es así", ya que "nuestro país es batallador, con partidos definidos, debates fuertes, apasionados, pero también con las áreas necesarias de comprensión, para discutir; para eso está en primer lugar el Parlamento, que es el gran escenario de entendimiento, donde hay que saber tener también esos puentes".

Sanguinetti recordó entonces su despedida del Senado junto a Mujica. "No hace mucho, cuando me fui del Senado, en ese momento por la pandemia también se va Mujica, y acordamos irnos juntos siendo dos personas que hemos estado en lados siempre distintos", recordó el expresidente. "Hoy adversarios políticos, ayer enemigos, porque cuando él tomó las armas contra el sistema democrático y yo integraba el gobierno que enfrentaba la grilla, éramos desgraciadamente enemigos, y hoy somos adversarios", recordó sobre los años precedentes a la dictadura.

"Dijimos de irnos juntos (del Senado) para que los muchachos jóvenes vean que en este Parlamento discutimos, nos peleamos, representamos trayectorias históricas distintas, pero aquí, en este recinto, donde impera la Constitución esos adversarios podemos coincidir, ahí nos dimos un abrazo (con Mujica) que no estaba pactado, que acogí con afecto", contó Sanguinetti.

"Esos son los pequeños gestos que hay que reivindicar y por los cuales hay que poner sacrificio, porque no faltaban algunos amigos o correligionarios que me decían ‘te vas a abrazar con este'. Y sí, pero ahora estamos todos en el mismo buque, y eso me parece importante", agregó Sanguinetti.

El expresidente aseguró además que "Uruguay tiene una buena tradición y no quiere decir que no haya episodios de corrupción porque siempre ha habido, de modo que siempre habrá flaquezas humanas, pero en términos generales Uruguay tiene una política honrada y decente".

