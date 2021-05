Embajada israelí al FA: “Sería oportuno conocer los hechos, mencionarlos adecuadamente”

Locales

La Embajada de Israel en Uruguay emitió un comunicado en respuesta a la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio sobre "la escalada de violencia entre Israel y Palestina".

La embajada señala que "el reciente enfrentamiento no fue entre Israel y Palestina, como indica su declaración, sino entre Israel y Hamás, y las otras organizaciones terroristas que se apoderaron de la Franja de Gaza en junio de 2007, expulsando violentamente a la Autoridad Palestina y convirtiendo a la Franja en una plataforma de ataque contra Israel".

"La escalada fue el resultado de una decisión planificada y coordinada por Hamás, frustrado por la decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, de suspender las elecciones presidenciales dos semanas antes. Hamas aprovecho los días sensibles del Ramadán y de Jerusalén para incitar a la violencia contra israelíes y aumentar la tensión deliberadamente", agrega el texto.

La embajada sostiene que "Hamás provocó a Israel de manera calculada, tanto en Jerusalén como en Gaza. Israel limitó su reacción para no aumentar la tensión prohibiendo la visita de judíos y cristianos al Monte del Templo, no reaccionando ante los lanzamientos de cohetes y globos incendiarios desde Gaza el fin se semana anterior y suspendiendo el desfile tradicional del día de Jerusalén. Pero Hamás estaba decidido a actuar".

"Las familias palestinas de Jerusalén nunca fueron desalojadas y sus hogares no fueron demolidos, como indica la declaración. La corte israelí decidió aplazar el caso, cuya naturaleza es netamente legal", añaden.

Además, sostienen que "curiosamente la declaración de la Mesa no menciona a la organización terrorista Hamás, responsable de lanzar una andanada de misiles contra nuestra capital, Jerusalén, y más de 4200 desde los centros civiles de Gaza con nuestras ciudades de manera indiscriminada con el fin de matar israelíes". "Estos hechos constituyen un doble crimen de guerra. La declaración tampoco hace referencia al derecho y deber del estado de Israel e proteger a su población, civil", señalan.

La embajada comenta que "Israel se limitó únicamente a alcanzar objetivos militares de Hamás, tales como fábricas y depósitos de misiles, lanzacohetes y la infraestructura terrorista que Hamás utiliza para atacar a la población israelí. Israel no atacó civiles e hizo todos los esfuerzos para minimizar el impacto en la población civil de Gaza".

"Cabe recordar que los grupos terroristas palestinos no quieren la paz y no buscan el diálogo. Hamás llama abiertamente a la destrucción de Israel. El preámbulo de su carta de nacimiento dice que "Israel existirá hasta que el Islam lo destruya", agregan. El artículo 7 dice que "el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y los maten".

"Hamás es una organización fundamentalista y asesina que mantiene a su población de rehén de su ideología oscura y terrorista, y la utiliza como escudo humano", explican.

"La Embajada de Israel respeta al Frente Amplio como partido político en un estado democrático. Sin embargo, creemos que sería oportuno conocer todos los hechos, mencionarlos adecuadamente y no aceptar una narrativa distorsionada", concluye el texto.

A continuación puede leerse la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio:

La Mesa Política del Frente Amplio, reunida en el día de la fecha, expresa su profunda preocupación y dolor ante la reciente escalada de violencia entre Israel y Palestina, que tiene por resultado muerte y destrucción.



El actual conflicto fue provocado por los desalojos intempestivos, llevados a cabo por el Gobierno de Israel, de familias palestinas en Jerusalén Este y la demolición de sus hogares. Las manifestaciones en contra de esta medida unilateral han sido respondidas por parte del Gobierno israelí de forma violenta e inaceptable que, bajo el pretexto de la defensa de su seguridad, busca imponerse ante el pueblo palestino.



Estos actos violentos y avasallantes contra residentes palestinos, representan la negación sistemática e intencional del derecho de autodeterminación del pueblo palestino por parte del Gobierno israelí, incluyendo, además, las acciones policiales violentas contra su pueblo que ejerce su derecho al culto en la mezquita de al-Aqsa durante el mes sagrado de Ramadán.



El conflicto bélico, cuyas consecuencias impactan dramáticamente en la región, ha cobrado la vida de cientos de personas, con decenas de víctimas inocentes y miles de heridos. El Frente Amplio expresa su solidaridad con todas las víctimas. Asimismo, condena todos estos actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu y toda forma de represalia que atente contra la población civil, sin excepción alguna.

Esta fuerza política expresa su solidaridad con el pueblo y el Estado palestino, reafirmando el respeto al derecho internacional y el reconocimiento de soberanía de ambas naciones, así como reivindica la resolución N° 2334 de Naciones Unidas, del 23 de diciembre de 2016, exigiendo a Israel su respeto.



Desde 1948 Uruguay reconoce la necesidad de la existencia de dos Estados soberanos con fronteras seguras. En consecuencia, exige al Gobierno uruguayo que defienda esta posición histórica a nivel internacional. En este sentido, es preocupante su actual posición, solidarizándose solamente con una parte del conflicto involucrada.



Toma nota del alto al fuego anunciado en el día de ayer, en la esperanza de que constituya el inicio de un diálogo político necesario para la solución pacífica de las controversias. La comunidad internacional enfrenta ahora el desafío y el compromiso de colaborar en la garantía del cese al fuego y el diálogo.



Mesa Política Nacional del Frente Amplio



Montevideo, 21 de mayo de 2021