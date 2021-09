Sanguinetti: “Argentina es una especie de montaña rusa” y Fernández “un malabarista”

Política

El expresidente Julio María Sanguinetti fue entrevistado en la noche del martes por Todo Noticias y se refirió a la situación de Argentina y el rol del presidente Alberto Fernández.

El secretario general del Partido Colorado sostuvo que “Argentina es siempre ondulante, es una especie de montaña rusa con altos y bajos. Es su historia, con momentos brillantes, momentos de enfrentamiento, esperanza”.

Sanguinetti definió a la política argentina como “muy accidentada” y “hoy vive una situación bastante particular, de equilibrio de poder muy raro”. “Uno puede imaginar que el poder político real está en la cúspide. A veces ha pasado que el poder político está en el costado”, comentó.

“Eso hace que el que esté arriba sea una especie de malabarista de circo que está con los platos chinos para que no se le caiga ninguno, de aquí para allá. Nos preocupamos, no nos agradan estas situaciones de turbulencia porque no son buenas para la Argentina y lo que no es bueno para la Argentina no es bueno para nosotros tampoco porque nuestras vidas son paralelas desde siempre, más allá de similitudes y diferencias”, agregó.

Por otro lado, Sanguinetti destacó el avance de la vacunación en Uruguay y sostuvo que “la sociedad uruguaya está prácticamente vacunada, con un nivel de vacunación alto y abriendo con prudencia”. En ese sentido, destacó que cerca de un 30% de personas recibió la tercera dosis.

“Argentina está un poco contradictoria, porque en Buenos Aires dice que el tapabocas sigue, en el país parece que no sigue. Yo por las dudas mañana voy de tapabocas”, comentó en referencia a que este miércoles viajará a Argentina donde dará una charla este jueves en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Sin embargo, el expresidente (en 1985-1990 y 1995-2000) llamó a mantener cuidados y precaución para mantener la situación actual en nuestro país.