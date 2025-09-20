Sánchez aseguró que el presupuesto es “responsable” ante “escenario fiscal complejo”

Montevideo Portal
En el marco de la gira nacional sobre el presupuesto que está realizando el Frente Amplio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.
En la jornada de este sábado, el oficialismo realizó la presentación en el barrio Nuevo París. Luego de la instancia, Sánchez dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) que “frente al escenario fiscal complejo, el gobierno ha presentado un presupuesto responsable con las cuentas públicas”, además de tener una “orientación centrada en atender la pobreza infantil, la generación de trabajo de calidad, en mejorar las condiciones de acceso a la educación y el derecho a la educación de las infancias y las adolescencias”.
El secretario aseguró que “las necesidades de nuestra sociedad son más grandes siempre que el presupuesto”.
En referencia a los reclamos por los recursos destinados a la Universidad de la República (Udelar), Sánchez manifestó que el proyecto presentado al Parlamento “incrementa los recursos de la Universidad de la República y la educación”. Además, analizó que “los países desarrollados invierten más del 6% del PBI en la educación y eso les trae como consecuencia no sólo tener sociedades más integradas y justas, sino una matriz productiva mucho más tecnificada, y el Uruguay tiene que ir avanzando en esa dirección”.
En la misma línea, criticó que en el anterior período de gobierno “el aumento para la Universidad de la República era cero. Entonces aquí si bien es cierto que la universidad ha solicitado más recursos y no se ha podido cubrir todos los recursos que pide la universidad, no es incremento cero para la Udelar”.
