“Quinta parte de lo solicitado”: Blancos sobre presupuesto destinado por gobierno a Udelar

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, junto a distintos representantes de la institución, comparecieron en la mañana de este jueves ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se “identificaron los aspectos más urgentes” del presupuesto designado para la casa de estudios.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, se refirió a la instancia en rueda de prensa y afirmó que el “panorama es muy preocupante con respecto a la asignación presupuestal que propone el Poder Ejecutivo en relación a lo que la universidad reclama como lo mínimo necesario para no retroceder”.

El legislador analizó que en caso de aprobarse el presupuesto tal como lo presentó el gobierno, se “retrocedería con la asignación de recursos para la universidad en relación al Producto Bruto Interno”, por lo que “Udelar tendría menos dinero y menos recursos para financiar todo lo que tiene que financiar”. Además, expresó que “se proyecta la quinta parte de lo que la Universidad de la República solicita para mantener las becas que ya están solicitadas por parte de estudiantes”.

Según Abdala, con esta propuesta “habría que recortar carreras universitarias que estaban prontas para iniciarse, que no se podrían iniciar y cursos de posgrado que tendrían que revisarse y eventualmente quedar sin efecto”.

Además, se refirió a la situación del Hospital de Clínicas, donde aseguró que “se solicitan US$ 15 millones por año y se otorga apenas US$ 1 millón o US$ 1,5 millones a los efectos de terminar las obras de reestructura, que están en marcha y que es un proyecto planificado hasta el año 2030, pero al mismo tiempo no habría recursos suficientes para mantener la calidad de la atención”.

Por último, el diputado mencionó que tienen que “definir sobre la base de las urgencias, para no retroceder y salir de esta situación de estancamiento y de retroceso”. Para eso, aseguró que deben saber “cuáles son los temas, cuáles son los programas y cuáles son los recursos que mínimamente se necesitan para poder financiarlas y luego ponerse a trabajar”.

