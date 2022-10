Sánchez: "Le dieron un piso en la Torre Ejecutiva" al crimen organizado

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, comparecen desde las 15:00 horas ante el Parlamento en régimen de comisión general.

La cita fue propuesta por la oposición y aprobada por unanimidad por todos los partidos. El senador a cargo de las preguntas es el frenteamplista Alejandro Sánchez.

La bancada del partido de izquierda busca obtener más información acerca del caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, imputado por tres delitos por formar parte de una organización delictiva que adulteraba documentos para vender pasaportes.

Al comenzar, Sánchez dijo que el gobierno “siempre le echa la culpa al otro” y “nunca se hacen cargo de nada”. Sin embargo, admitió que el presidente se asignó la responsabilidad de haber contratado a Astesiano como jefe de seguridad presidencial. Luego apuntó contra el oficialismo y dijo que “cualquier vecino” sabía el “prontuario” del hoy imputado por la Justicia por delitos de suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

El senador agregó que Astesiano operaba desde el piso cuatro de la Torre Ejecutiva. "Le dieron un piso en la Torre Ejecutiva" al crimen organizado, indicó.

El legislador del Frente Amplio consideró que el excustodio y la organización que integraba "delinquió en las narices del gobierno".

El ministro Heber dijo que rechazan "de plano todos los adjetivos que utilizó" Sánchez durante su primera intervención. El secretario de Estado aseguró que "no es así" que se haya instalado una organización criminal en Torre Ejecutiva.

Heber aseguró que el primer caso se dio en 2013, tras la solicitud de una persona de origen ruso que tenía "dos padres y una madre". La Dirección Nacional de Identificación Civil negó la documentación, sin embargo, el actual ministro mostró una carta de la Presidencia de aquel entonces —liderada por José Mujica— en la que "apuraba" la aprobación del pasaporte.

"¿No querían toda la verdad? Acá tienen toda la verdad, pero nosotros no hacemos lo que no queremos que hagan, que es ensuciar la figura del presidente Lacalle Pou. No somo mala leche", exclamó el ministro.

En la previa de la comparecencia, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el senador nacionalista Gustavo Penadés sugirieron que las responsabilidades se arrastran a períodos anteriores. En ese sentido, Delgado dijo que las palabras de Sánchez en los medios habían sido “hirientes” y que podría nombrar “varios casos” de gobiernos pasados, aunque prefirió no hacerlo. Penadés, por su parte, dijo que jerarcas de otros gobiernos deberían ser investigados por la Justicia.

