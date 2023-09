Salto Grande: Lacalle respaldó a Albisu, pero se estudian “excesos” en las contrataciones

Política

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó este martes al departamento de Artigas por la inauguración de obras en la ruta 3 y se refirió a la polémica por la cantidad de designaciones directas realizadas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, presidida actualmente por el dirigente político Carlos Albisu.

En rueda de prensa, el primer mandatario dijo que hay una “muy buena gestión en Salto Grande”, por lo que hay que separar el “bagre de la tararira”.

“Una muy buena gestión que gente de acá del norte hace muchos años que reclamaba, para que las regalías de Salto Grande no fueran al sur y terminaran en el gobierno central. Pedían, y es lo que se está cumpliendo, una fuerte inversión en la sociedad de la región: Salto, Paysandú, Río Negro, Artigas. Obras sociales que eran necesarias”, defendió Lacalle Pou.

Sobre las designaciones directas, que implicaron el ingreso 36 funcionarios entre abril de 2020 y julio de 2021 (muchos de ellos ediles titulares o suplentes de la lista 404 o dirigentes vinculados al Partido Colorado), el presidente respaldó a Albisu.

“Yo no lo puedo separar. Albisu es una persona de confianza y que ha trabajado muy fuertemente por el departamento. Además, cuenta con mi aprecio y afecto personal. Con respecto al tema de los contratos, estamos haciendo un estudio acabado de cada una de esas contrataciones. Hoy no puedo ser concluyente si no ha habido una exageración en el tipo de contratos y en la forma que han ingresado”, dijo Lacalle.

Y añadió: “Lo estamos estudiando y si hay que tomar alguna medida se va a tomar, como no nos ha temblado el pulso en ninguna otra situación desde que empezó el Gobierno. Auditorías se hacen constantemente en Salto Grande, interna y externa. Sé que algún dirigente político quizás en el desconocimiento de que no había la ha solicitado, pero si es necesaria otra auditoría mejor. El primero que quiere que las cosas se hagan bien es el gobierno, porque se defiende una gestión general en Salto Grande. Si hay excesos de alguna manera vamos a ser los primeros que vamos a ser contundentes al respecto”.

Consultado sobre la posibilidad de que haya “clientelismo” en las contrataciones, Lacalle Pou respondió que no lo descarta: “Hay que señarlo y decirlo de que se trata. No lo descarto. O quizás no descarto alguna práctica exagerada. No me extraña de la oposición. No voy a caer en algo que no me gusta, que, es decir: ‘ah, pero ellos’. Lo podría decir porque alcanza con ver algunos organismos departamentales, pero lo que criticábamos de otros nosotros no lo podemos aceptar”.

En Colonia Palma, participamos de la inauguración del tramo de la ruta 3 entre los departamentos de Salto y Artigas. pic.twitter.com/SV491J5yIk — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 5, 2023

Montevideo Portal