Salinas explicó qué ocurrirá con quienes tenían hora para vacunarse y no lo hicieron

Este lunes comenzó el plan de vacunación para personal esencial en nuestro país y más de 16.000 personas ya lo hicieron, además de los vacunadores que ya lo hicieron el pasado domingo. Sin embargo, hay personas que tenían hora agendada para vacunarse y decidieron no ir o no pudieron hacerlo.

Aquí se generaba una interrogante sobre qué pasaba con aquellas vacunas que sobraban y qué pasaba con aquellos que decidieron no vacunarse. El ministro Salinas fue consultado por Telenoche al respecto. Según dijo, la persona que estaba dentro del personal esencial que le tocaba vacunarse y no lo hizo tendrá una nueva oportunidad junto a su grupo etario, es decir, a la franja de edad que le corresponda.

Consultado sobre qué pasará con el stock remanente de estas vacunas no utilizadas, Salinas informó que allí se aprovechará para "abrir perillas" en otros grupos esenciales para que puedan ser vacunados. Por ejemplo, los pacientes en lista de espera de trasplante, personas en situación de calle, personas privadas de libertad, los trabajadores que trabajen en centros penitenciario y del Mides.

Sobre las personas que no se vacunarían porque la segunda dosis coincide con la Semana Santa o de Turismo, Salinas opinó que en este tema "tenemos que ser serios". "Tenemos una pandemia que se ha manejado muy bien. Que se podía haber hecho mejor, capaz que sí. Entonces yo creo que hay que seguir teniendo confianza en la medidas que se toman en los estudios y en un camino trazado, que es que la política no estuvo por encima de lo científico", aseguró

En otros asuntos, el secretario de Estado se refirió a las críticas que realizaron científicos sobre el recorte presupuestal en el Plan Operativo Anual de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) advertido por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR).

Salinas dijo que hay que estar "más por dentro de esos números" y que ese tema le corresponde a la cartera de Educación y Cultura. Sin embargo, admitió que "hay que darle una oportunidad" al ministro Pablo da Silveira para que explique en detalle. "Estoy seguro que el presidente se mostró muy sensible con el tema, pero no quiero ponerlo en un brete o en una dificultad porque la verdad que, para ser un gobierno de coalición, hemos hecho un gran trabajo en equipo", indicó.

Consultado sobre si en algún momento se "tensó" la situación por las diferencias, el titular del MSP aseguró que no sabe "qué tanto es de tensión y qué tanto es de acting" y recordó que varios miembros del gabinete tienen una larga carrera parlamentaria y otros no tanto, como es su caso. "Yo no llamaría tensión, creo que cada ministro ha expuesto su posición sobre cada tipo de posición en alguna medida (de restricción) y el presidente ha sido un gran administrador de las 'tensiones' y ejerció un liderazgo que ha sido indiscutido", opinó.