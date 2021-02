Expresidente de ANII: “El rol del directorio es conseguir recursos no justificar recortes”

El recorte presupuestal en el Plan Operativo Anual de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) advertido por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR) generó repercusiones políticas, pero también académicas.

El directorio actual de la ANII emitió un comunicado en el que reafirma "su compromiso con el cometido fundacional de la agencia".

En el comunicado el directorio de la ANII señala: "sabemos que un país sin ciencia y sin innovación no puede avanzar. Por eso asumimos el compromiso de acompañar a los investigadores y al sector productivo innovador, desarrollando políticas que atiendan sus necesidades".

Por otra parte, el ministro de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, dijo al diario El Observador que el gobierno recibió "una ANII desfinanciada" y que en 2019 "hubo una verdadera fiesta" en la agencia.

Por otro lado, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, en su calidad de presidente de la Academia Nacional de Ciencias pidió una reunión con da Silveira, el ministro de Industria, Omar Paganini, los tres directores de la ANII y la directiva de la Academia Nacional de Ciencias.

"Queremos entender qué está pasando. Estamos muy preocupados", dijo Radi al diario El País.

La reacción de la academia

Investigadores reconocidos como Gonzalo Moratorio y Juan Pablo Tosar (ambos de la UdelaR y el Institut Pasteur) se refirieron en redes sociales al comunicado de la ANII advirtiendo que "transgiversa información".

"Todo bien con eficiencia en el gasto si es para más y mejor ciencia. Pero esto es un recorte muy superior a la contracción del PBI", sostuvo Tosar.

No se trata de estar o no estar con el el gobierno o con un partido político, sino que se trata de estar o no estar con la ciencia, con un sistema científico nacional humilde y muy desatendido históricamente. Esta carta ??https://t.co/s4mx1oQVR0 transgiversa información. ??el ?? https://t.co/xJd2LlPkNd