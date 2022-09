Política

Salinas: “No me preocupa no resultar electo” en la Organización Panamericana de la Salud

El ministro de Salud, Daniel Salinas, que es candidato al cargo de director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), salió al cruce de un usuario de Twitter que cuestionó los efectos que puede llegar a tener la modificación de la normativa sobre el empaquetado de tabaco en su postulación.

A todo esto, la imagen de @DrDanielSalinas se verá perjudicada para asumir algún cargo ejecutivo en la OPS. — Dr. Gérson B. Vila (@DrGersonVila) September 7, 2022

El usuario, un abogado y dirigente de la AUF, Gerson Vila, afirmó que la “imagen” del ministro “se verá perjudicada para asumir algún cargo ejecutivo”, a lo cual Salinas respondió: “Si a mí no me preocupa no resultar electo, le pido que no se preocupe por mí”.

Si a mi no me preocupa, no resultar electo, le pido que no se preocupe por mi. Saludos. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) September 8, 2022

Salinas estuvo de viaje por distintos países caribeños, justamente con el objetivo de hacer campaña para alcanzar el máximo puesto en la OPS. El ministro se pidió licencia hace tres semanas para dedicarse full time a esto.

Ante de viajar, Salinas había declarado a El Observador: “Para mí es un honor ser el candidato del país. Buscamos representarlo de la mejor forma posible. Sabemos que hay muchos elementos en juego, tampoco nos vamos a angustiar severamente si no es resultado deseado”.

De vuelta en Montevideo, el ministro expresó ayer su postura sobre la polémica que se desató en relación con los cambios de la normativa antitabaco, los cuales defendió. “Más que flexibilizar, es volver más rígido el control sobre el tabaco”, expresó el jerarca en rueda de prensa consignada por Subrayado.

“No es un tema de beneficiar la industria, sino es de beneficiar al consumidor”, sostuvo, y agregó: “No hay un cambio a nivel impositivo, no hay un cambio en los pictogramas de advertencia”.

