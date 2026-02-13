Salgado por obras: “De cómo se va a hacer, todavía se van a escribir kilómetros de tinta”

Política

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, volvió este viernes a referirse al proyecto de transporte analizado por el gobierno, y que prevé modificaciones y obras en avenida Giannattasio, avenida Italia, camino Maldonado, avenida 8 de Octubre y la avenida 18 de Julio.

Tras la publicación este jueves por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de documentos técnicos sobre distintas posibilidades que se manejan para el proyecto, el empresario señaló que todavía falta tiempo para conocer los detalles finales de las obras, pero remarcó que lo relevante es “la actitud” de avanzar para que lo planteado no quede “en un cajón”.

“Para ser realistas, de cómo se va a hacer, todavía se van a escribir kilómetros de tinta. Lo que hay hasta ahora es un estudio muy completo, que nosotros todavía no miramos, donde abarca un proyecto de movilidad”, dijo Salgado en entrevista con Posta Oriental.

“Si en algo todos coincidimos, es que cada año se transforma en más intransitable. Y el año que viene será peor”, agregó después.

En ese sentido, el presidente de Cutcsa también dijo que “hay que hacer algo” y que “la obra es comparable a cuando Montevideo hizo la rambla”. “Es muy complejo; las dudas son muchas. Lo que acá importa es la actitud de decir que, ante la duda, no vamos a dejar esto en un cajón. Vamos a buscar la forma de solucionarlo, porque si no por la vía de los hechos va a ser imposible circular por las calles de Montevideo”, completó.

“Más allá de si el túnel es desde Fernández Crespo, o desde el lugar que sea, lo importante es que hay que encarar el proyecto”, señaló.

Sobre cómo se van a operar eventualmente los buses rápidos (BRT), Salgado remarcó que eso será algo a definir por parte de las autoridades. Según dijo, desde Cutcsa lo que plantearon es participar en la discusión de la parte operativa.

“A nosotros, si es un tren, si es elevado, si es soterrado, no nos hace la diferencia. Nosotros vamos a estar atentos y queremos poner a disposición nuestra experiencia en el sistema y la parte operativa: en dónde van a ser los transbordos, cómo van a ser las paradas y cómo se van a redistribuir en el resto de Montevideo toda esa cantidad de kilómetros que se hacen superpuestos”, sostuvo.

Es que, según señaló, las líneas troncales deben ser abastecidas con mayores frecuencias de líneas que los alimenten. El empresario puso como ejemplo que algunos vecinos de Canelones caminan más de 14 cuadras para llegar hasta la avenida Giannattasio, y señaló que ahora se abre una posibilidad para “mejores recorridos” también en esos barrios.

“Hay que dar pasos seguros en esto. No podemos hoy decir que se va a hacer con determinado instrumento, y luego decir 'no, la verdad que no, yo me equivoqué'. Tenemos que ir sobre seguro”, dijo.

“Si soterrar una parte o soterrar toda, yo no lo puedo definir. Tienen que ser los técnicos. La academia tiene que tener una participación muy importante. Lo que me parece es que el troncal, tanto de avenida Italia como de 18 de Julio, no puede tener obstáculos o que quede en algún momento a voluntad el ocupar o no ocupar el carril. Tiene que estar bien diferenciado por dónde va, para poder aprovechar el tiempo”, afirmó.

