Salario real creció un 1,31% en agosto en comparación interanual, según el INE

El salario real en Uruguay aumentó un 1,31% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes.

La variación del índice medio de salarios (IMS) en los últimos 12 meses fue del 5,56%, mientras que el índice de precios al consumo (IPC) bajó al 4,20%, lo que permite un ajuste real positivo.

En términos mensuales, el IMS registró una suba del 0,15%. En lo que va del año, el índice acumula un incremento del 5,23%.

El sector público fue el que mostró mejor desempeño en el acumulado interanual, con una suba del 6,36% nominal y 2,08% real, frente al 5,11% nominal y 0,88% real que presentó el sector privado. A nivel mensual, sin embargo, el salario real del sector público aumentó un 0,11% y el privado un 0,23%.

Dentro del ámbito privado, los rubros con mayor incidencia positiva en agosto fueron intermediación financiera (0,08%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (0,06%), comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos (0,03%).

El informe del INE también destaca que el índice medio de salarios nominales (IMSN) —utilizado para ajustar pasividades— registró una variación del 5,51% en los últimos 12 meses, con un avance mensual del 0,18%.

El documento atribuye parte de la diferencia interanual entre agosto de 2024 y agosto de 2025 a los efectos de una nueva ronda de Consejos de Salarios, el efecto del IPC e inflación proyectada en las anteriores pautas salariales y, por último, los cambios de las deducciones del IRPF de 2023.

