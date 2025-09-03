Economía

Inflación interanual sigue a la baja y llega al 4,20% en agosto, según cifras del INE

Montevideo Portal

La inflación interanual de Uruguay bajó en agosto a 4,20% —desde 4,53%— y alcanzó el vigésimo séptimo mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, que va del 3 al 6%.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe del índice de precios del consumo (IPC), la variación mensual de la inflación fue de -0,03%, al tiempo que la variación acumulada en el año fue del 2,75%.

De acuerdo con el análisis del economista de Vixion Consultores, Aldo Lema, el indicador “volvió a moderarse” durante el pasado mes.

En cuanto a la variación mensual, el experto señaló que fue “nula” y se situó “por debajo de las expectativas de mercado”, que eran de 0,26%. “La variación nula del IPC de Uruguay en agosto estuvo nuevamente explicada por la baja inflación subyacente, que volvió a ubicarse en 0,1% mensual desestacionalizada”, escribió el economista.

Según el documento del INE, las principales incidencias en agosto provienen, fundamentalmente, de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04%), ropa y calzado (-0,05%), transporte (-0,08%), recreación, deporte y cultura (0,03%), y servicios de educación (0,03%).

En tanto, la inflación subyacente tuvo una variación mensual de 0,07%, una variación acumulada en lo que va del año de 2,84% y una en los últimos 12 meses de 4,92%.

Montevideo Portal