Salario real aumentó en febrero 2,05% con respecto al año pasado, según el INE

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El salario real en Uruguay aumentó un 2,05% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

La variación del índice medio de salarios (IMS) en los últimos 12 meses fue del 5,22%, mientras que el índice de precios al consumo (IPC) se situó en 3,11%, lo que permite un ajuste real positivo.

En términos mensuales, el IMS registró una suba del 0,15%. En los primeros dos meses del año, el índice acumula un incremento del 3,38%.

El sector privado fue el que mostró mejor desempeño en el acumulado interanual, con una suba del 5,38% nominal y 2,20% real, frente al 4,95% nominal y 1,78% real que presentó el sector privado. A nivel mensual, sin embargo, ambos cayeron: 0,19% en el caso del sector privado y 0,22% para el público.

Dentro del ámbito privado, los rubros con mayor incidencia positiva en febrero fueron enseñanza (0,08%), industrias manufactureras (0,04%) y servicios sociales y de salud (0,03%).

El informe del INE también destaca que el índice medio de salarios nominales (IMSN) —utilizado para ajustar pasividades— registró una variación del 5,29% en los últimos 12 meses, con un avance mensual del 0,18% y de 3,26% en el acumulado del año.

El documento atribuye parte de la diferencia interanual entre enero de 2025 y enero de 2026 a los efectos de la división de la construcción, “incremento que se explica por la estructura del convenio vigente”. En tanto, una menor variación acumulada responde a “diversos factores”, como ajustes salariales “inferiores a los del año previo”.

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