SCJ abrió sumario a jueza por “posibles incumplimientos” en caso de Valentina Cancela

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario contra una jueza por “posibles incumplimientos” en torno a la denuncia realizada a fines de junio por la madre de Valentina Cancela, la adolescente asesinada por su exnovio.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Suprema Corte de Justicia, la institución indagará si existió por parte de Dina Salim, jueza letrada suplente del interior, “posibles incumplimientos” de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580) y la Acordada 8.071, que delinea ciertos “procesos de protección” en el marco de esa ley.

El 29 de junio, la madre de la víctima, Liliana Sarmoria, acusó al exnovio por “agresiones físicas y verbales” hacia su hija. Según el comunicado policial de ese momento, la mujer expresó que, luego de una actuación policial anterior de febrero de este mismo año, ella “no era consciente de que aún se seguían viendo, ya que tenían prohibido el contacto”. También señaló que se presentó en un centro de salud luego de radicar la denuncia para “constatar lesiones de la menor y presentar certificado”.

En este caso, la resolución judicial, además de intimar a los padres a cumplir los deberes inherentes a la patria potestad, fue intimar también a los menores a “un buen relacionamiento”.

Asimismo, según dijeron a Montevideo Portal desde la SCJ, hubo una segunda jueza que actuó en este caso —ante la actuación policial del hecho registrado en febrero—, pero no se abrió una investigación administrativa hacia ella.

De acuerdo con el comunicado de la SCJ, estos “posibles incumplimientos [pueden] haber generado descrédito para la administración de justicia”.

En este proceso disciplinario, Salim no será separada del cargo. “La SCJ entendió que no correspondía aplicar medidas de suspensión preventiva a la magistrada porque no existen elementos que así lo aconsejen”, señalaron.

La Suprema Corte ya se encuentra indagando las actuaciones de los juzgados que recibieron ambas denuncias previas en el caso de Valentina Cancela.

