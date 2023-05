Rosencof dijo que Manini “tiene razón” y que Lacalle Pou es “un presidente napoleónico”

Política

Montevideo Portal

El escritor y exdirector de Cultura de la Intendencia de Montevideo Mauricio Rosencof se refirió este miércoles a la actual coyuntura política, a la coalición de gobierno y al enfrentamiento que hubo entre Cabildo Abierto y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras la remoción de Irene Moreira como ministra de Vivienda.

En diálogo con Hoy no es un día cualquiera (Radio La R 1410 AM), el exdirigente del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) afirmó que toda la situación política ocurrida la pasada semana “tiene cosas de teleteatro”.

“El presidente está tocado por lo del teleteatro. ¿Quién maneja ese teleteatro? Lo más importante que tiene no son los ministros. Lo que tiene es una agencia que le marca qué cosas tiene que hacer. Todos estos días que hay un berrinche como para 40, no sale a ningún lado. Es una comedia de narcotraficantes. El pasaporte de Marset es una novela. Lo arreglaron entre dos ministros. Y tiene razón [Guido] Manini Ríos, porque no los nombra, pero cuando habla de cómo le cayeron a Irene Moreira menciona otros casos. En otros casos mucho más graves y serios no movieron un dedo”, criticó Rosencof, haciendo referencia a Carolina Ache (exsubsecretaria de Relaciones Exteriores) y Guillermo Maciel (subsecretario del Ministerio del Interior).

En esta línea, Rosencof insistió en que “la bronca de Manini [Ríos] es porque es el único que le ha reclamado constantemente al presidente lo que planteó desde el primer día”.

“También lo planteó [Julio María] Sanguinetti. El reclamo es que la coalición debe tener una dirección; una reunión entre representantes de cada uno de los grupos y hablar con el presidente antes de que se larguen los grandes temas. Eso no pasa, es napoleónico. Tenemos un presidente napoleónico”, afirmó Rosencof, que recordó el veto de Lacalle Pou a la ley de limitación de la forestación votada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio en el Parlamento.

Rosencof también cuestionó la posición de centro-izquierda del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y dijo que es “el que más enamorado está del señor presidente”.

Montevideo Portal